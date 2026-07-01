Uber在北投推動機車載客測試計畫 北市交通局：違法行為

Uber／優行福爾摩沙預計從1日開始在台北市北投區展開「北投短程文化體驗計畫（機車載客測試）」。對此，台北市交通局長謝銘鴻表示，這樣的做法已經違反公路法相關規定，現行並未開放機車營業載客，「在沒有修法之前，這就是違法」。

UBER挑選在北投區展開短程體驗計畫，謝銘鴻證實，UBER事先無提出申請，但不管是不是免費，整個行為包裹起來，從招攬駕駛、媒合乘客，就已經是很具體的載客行為，不管有沒有收費都不影響已經違法的事實。他強調，交通局態度與交通部一致，根據汽車運輸業的規定，事先沒有申請，且法規沒有開放，這樣的行為就是違法。

UBER預計從下午開放平台可以預約，謝銘鴻指出，交通局現場有派出同仁，但目前沒有看到實際的機車載客行為。他認為，因為這是很明確的違法行為，也呼籲業者跟民眾，這樣的行為不只是違反法令，同時也沒有保險，如果真的發生什麼意外，駕駛與乘客都無法獲得賠償，提醒業者不要以身試法。