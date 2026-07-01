台中、南投買房購地更方便 地政圖資開通線上跨域查詢

為便利民眾查詢房地資料，南投縣、台中市分別開發建置「南投智慧地政空間服務網IG660」、「158PLUS空間資訊網」，以利線上查詢，但兩套系統不互通，為此跨縣市合作進行系統圖資跨域介接，現已能透過單一系統直接查詢中投房地資訊。

縣府指出，縣長許淑華上任後，著眼將南投發展為數位智慧城市，考量過去查詢不動產相關資訊須親赴地政事務所，但縣境幅員廣大，不少民眾須遠途前往地政單位查詢，舟車勞頓，地政處為此開發建置「南投智慧地政空間服務網IG660」。

地政處表示，南投智慧地政空間服務網IG660可透過電腦、平板、手機點選操作，免費掌握地籍、都計使用分區、最新實價登錄，甚至3D立體現場實景等多元且詳實的土地相關資訊，因功能強大實用性高，榮獲今年度金圖獎最佳應用系統獎。

而台中市針對房地資料查詢，市府也整合25個機關單位公開資料及217項電子圖資建置「158PLUS空間資訊網」，提供75項地政應用與跨域系統查詢服務。唯但美中不足的就是，台中、南投已是一日生活圈，但兩套系統卻不相通。

南投縣政府與台中市政府為此推動地政圖資跨縣市合作，經雙方政府共同簽署合作意向書（MOU），「南投智慧地政空間服務網IG660」與「台中158PLUS空間資訊網」已進行系統圖資介接，可在單一系統中查詢南投及台中的房地相關資訊。

縣府表示，此次與台中跨縣市合作，大幅提升查詢便利性與行政服務效率，提供中部地區不動產資訊，來滿足中投一日生活圈需求；未來兩縣市將持續深化合作，逐步拓展跨域應用，推動創新便民措施，打造更高效便捷的數位公共服務環境。