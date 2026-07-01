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公平會受理Grab收購台灣foodpanda 7月底可望揭曉

中央社／ 台北1日電

東南亞叫車與外送龍頭Grab收購foodpanda台灣業務，歷經數月補件階段，公平會已於6月中旬正式受理，若未延長審議，結果可望於7月底揭曉。公平會表示，此案審查重點會關注結合後對市場影響，有無壟斷疑慮，外界關注的繞道投資疑慮也會特別討論。

Grab先前宣布以約6億美元（約新台幣193億元）收購foodpanda台灣業務，3月27日Grab向公平交易委員會遞交收購foodpanda台灣業務申請；若公平會審查通過，Grab預計於今年下半年完成交易。

而公平會於6月中旬正式受理Grab Holdings Limited與富胖達股份有限公司的結合案，現在進入對外徵集意見程序，而後由業務單位彙整研析後，將提至委員會議討論。

依規定，公平會須在30個工作天內做出決議，不過可考量案情複雜程度，必要時得延長60個工作天。照此推算，如果未延長，結果可望於7月底揭曉，但若委員會議決議延長審議，最遲可能要到10月中下旬才有結果。

公平會表示，此案審查重點會是結合後對市場的影響，如有無壟斷疑慮，是否對新進競爭者造成參進障礙。

至於外界關注Uber Eats與foodpanda結合案先前遭駁回，但Uber是Grab最大的機構股東，持股約13.5%；如今Grab收購台灣foodpanda，引發「繞道」投資疑慮。

公平會官員指出，審查此結合案時，必須判定是屬於水平、垂直結合，還是多角化結合，而Uber對Grab有無實質控制力，若有、到什麼程度，這會影響結合類型判斷，將是審查時的重要討論事項。

公平會 東南亞 Grab

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