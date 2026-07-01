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Netflix 啟動「未來人才培訓計畫」第2季 並首度引進「REEL LIFE」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Netflix1日宣布擴大對台灣影視產業的投資，啟動「未來人才培訓計畫」第2季，並首度引進國際旗艦人才培育品牌「REEL LIFE」，使台灣成為該計畫跨出東南亞後第一站，期望以具體的人才投資，與台灣影視產業共同成長茁壯，兩項計畫已開放線上報名。

Netflix華語內容總監黃怡玫（Maya Huang）表示，Netflix以兩大計畫，透過實作訓練持續投資台灣創意社群。關注還在等待機會的新一代被看見，希望透過持續實作培訓，協助更多台灣人才累積進入劇組所需的能力，鞏固台灣成為世界級華語內容的重要基地。

延續第1季計畫，Netflix創意產業平等基金（Netflix Fund for Creative Equity）與壹壹影業再度聯手推出「Netflix X 壹壹影業實作培訓第2季：編劇與開發製片養成計畫」。從產業上游提供公平機會，強化影視內容中不同族群觀點、促進影劇敘事多元化。首季計畫有6名編劇學員從超過320位報名者中脫穎而出，完成將近半年的紮實培訓，在課程中與多位資深製作人、攝影指導、美術指導及演員深度交流。

第2季將培訓版圖延伸，涵蓋了「編劇」與「開發製片」。本計畫期望招募「創作」和「管理」兩種能力取向的人才，透過紮實的開發實作培訓，協助有志成為製作人的創作者、新手影視編劇、以及希望跨界到影視劇本的文本創作者，精準對接產業需求。

除了深化原有本土計畫，Netflix首度引進源於東南亞的旗艦級人才培育品牌「REEL LIFE」。該計畫自 2023年於泰國啟動、2024年起拓展至印尼，過去三年訓練300多位新銳影視創作者，累計為超過500位製作人員提供專業進修與交流機會。透過提供公平的學習與實踐機會，強化影視內容中的多元觀點，促進更豐富且具代表性的影劇敘事。

今年台灣計畫將延續REEL LIFE的核心精神，透過實體工作坊訓練結合原創影視製作案實際參與，提供學員從專業培訓到實務歷練的完整學習旅程，為台灣影視產業培育更多具備國際視野與實戰能力的新生力量。

作為REEL LIFE跨出東南亞第一站，Netflix延續去年於台灣推出「影視製作練習生計畫」所累積的成果與迴響，今年與臺灣影視製片協會擴大辦理第2季培訓。除了原有的「製作助理」與「劇組會計助理」訓練外，今年首度擴大納入「後期製作」領域。學員除了參與專業工作坊，更有機會進入 Netflix 劇組實習。在第1季的合作中，已有 4 位學員加入劇組任職，包括實際參與即將推出的 Netflix 原創華語影集《驅魔》（暫定）。

Netflix 東南亞 華語

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