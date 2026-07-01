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臺日深化廢車循環合作 攜手推動車輛資源循環轉型

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部資源循環署於6月30日在日本舉辦「臺日廢車回收及循環經濟交流會」。圖／環境部提供
環境部資源循環署於6月30日在日本舉辦「臺日廢車回收及循環經濟交流會」。圖／環境部提供

為掌握此國際制度發展趨勢並深化臺日合作交流，環境部資源循環署於6月30日在日本舉辦「臺日廢車回收及循環經濟交流會」，由資源循環署署長賴瑩瑩率領臺灣產官學研及廢車回收處理公會等產業代表，與日本汽車製造、回收及再資源化之4大關鍵機構（一般社団法人日本自動車リサイクル機構 JAERA、公益財団法人自動車リサイクル促進センター JARC、一般社団法人自動車再資源化協力機構 JARP、一般社団法人日本自動車工業会 JAMA）進行實質深度交流。

因應全球循環經濟及淨零排放發展趨勢，歐盟近年持續推動廢車回收指令修正，逐步建立以循環設計、高值化利用及全生命周期管理為核心的車輛循環利用制度，帶動全球廢車回收與循環利用發展。

本次交流會的核心重點聚焦於臺日雙方在車輛資源循環的政策與技術應用。雙方除針對「廢車回收制度管理」的運作經驗進行切磋外，面對電動車浪潮，亦深入探討「電動車鋰電池的安全拆解與循環利用」機制；此外，針對「廢車塑膠的回收與再生應用」、「二手零組件再使用」，以及「廢車粉碎殘餘物（Automobile Shredder Residue, ASR）的能資源化再利用」等關鍵議題，雙方皆毫無保留地交換制度精進與技術實務經驗，為彼此產業合作奠定堅實基礎。

賴瑩瑩表示，隨著電動車快速發展及國際循環經濟政策持續推進，使用年限屆滿車輛（End-of-Life Vehicle, ELV）已不再只是廢棄物管理議題，而是涵蓋產品設計、材料循環、資源再利用及淨零轉型的重要環節。近年臺灣持續推動廢車回收制度精進，積極發展車用塑膠循環利用、二手零組件再使用、ASR 能資源化及電動車鋰電池安全回收等措施，逐步建構完整的車輛循環利用體系。

賴瑩瑩指出，日本長期累積完整的汽車循環利用制度及產業鏈整合經驗，臺灣則已建立完善的回收基金制度及回收處理管理機制，雙方具有高度互補性。本次交流不僅深化臺日在廢車循環利用領域的合作夥伴關係，更呼應全球循環經濟及歐盟廢車指令發展趨勢，未來將持續推動制度接軌、技術合作及產業交流，共同打造更具韌性、更高效率的車輛循環利用體系，攜手促進亞洲循環經濟發展，為全球資源永續與淨零排放目標共同努力。

循環署強調，此次與日本4大單位的交流只是起點，未來雙方將建立常態性的溝通與合作機制，期針對鋰電池回收安全防護、車用塑膠回收與高值化改質以及ASR能資源化等前瞻技術展開互訪與共同研究。透過公私協力與跨國結盟，臺灣將積極導入國際先進技術，輔導國內回收處理產業升級，不僅要實現車輛高值化全生命周期循環，更期盼建立臺日合作機制，為臺日兩國車輛產業綠色轉型，開創雙贏且具備前瞻性的永續新局。

電動車 歐盟 日本

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