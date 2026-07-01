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Uber北投推機車載客服務挨批違法 交通部：支持北市依法裁罰

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

叫車平台Uber1日啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務。對此，交通部政務次長陳彥伯表示，政府是不允許機車違法從事商業載客的活動，支持台北市政府依《公路法》予以處罰。

今年5月Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，當時交通部表示法令上不允許，若違規經營且載客，駕駛人最高罰20萬、公司最高罰2,500萬。Uber今日仍不顧外界聲音低調推出服務，在北投地區進行為期1個月的「短期文化體驗計畫」機車載客服務，活動期間乘客可免費搭乘體驗。

對此，陳彥伯表示，現行《公路法》並沒有開放機車作為營運載客的工具，Uber規劃這樣的營運方式，「我們認為這樣是有違法的」，政府是不允許機車違法從事商業載客的活動，雖然有特別提到是一個體驗，這依照這個營運的樣態事實來認定，而不是以是否有收費來作為判斷。

陳彥伯說，本質上我們認為就是一種商業營運的特性，所以交通部再次重申，這還是一個違法的行為，他認為今天台北市政府大概也對外說明了，所以他們也認為這是一個不法的行為，交通部也支持台北市政府這樣的態度，跟在依法行政立場，後續如果有確實有違法的情形，也支持台北市政府依《公路法》予以處罰。

交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦補充，這件事情本質就是違規，雖然業者主打免費，但那是補貼車資，不能算免費。

北投 Uber 機車

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