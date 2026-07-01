人屋雙老...北市府祭整維大利多 增設電梯、外牆補助細節一次看

北市面臨人屋雙老困境，市長蔣萬安今宣布推動整維四大精進措施，包含「以人為本」提高增設電梯補助。更新處表示，透過制度精進與補助升級雙軌並進，簡化程序、減輕負擔，申請補助中的案件也可於程序中轉軌。

整維四大精進措施，一是「補助額度再加碼」，包含套餐A位在整宅及策略地區的整建維護更新案，補助金額由原來75%、1500萬元上限，提高至80%、2000萬元。

更新處說，套餐B增設電梯補助原以總工程經費50%、300萬元為上限，今起凡申請範圍內有65歲以上或長照等級2級以上高齡長者、3歲以下子女、中低收入戶或行動不便身心障礙者設籍居住者，即可提高補助比例至總工程經費80%、480萬元。

至於套餐C，外牆整新補助原以總工程經費50%、500萬元為上限，更新處因應高樓層建築物的申請及近年工程成本持續上漲，今起補助上限提高至總工程經費50%、1200萬元，位在策略地區、山限區、整宅及外牆列管等政策性案件，更大幅提高至80%、2000萬元。

二是「取消法停免代金」。更新處說，過往減少法定停車位須繳納代金，為降低社區增設電梯的負擔，建管處已提修正「台北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用自治條例」草案，6月23日獲議會三讀通過，近期將發布實施。

更新處指出，此次修法後，如電梯設置空間落點剛好有法定停車位，取消該停車位得免繳納代金；另外，建管處近期將修法，未來取消法定車位也將免辦理變更使用執照。

三為「外牆修繕免變使」。更新處說，經建管處通盤檢討外牆修繕相關法規後，近期將修正「台北市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照管理辦法」，原則上非位在都市設計審議地區的建築物辦理外牆立面修繕，經建築師檢討不涉及開口變更的原則下，得免申請變更使用執照，將有效降低社區申請門檻並縮短行政審查時程。

四是「違建阻礙專案拆」。更新處表示，針對老舊公寓增設電梯案件，若遭既存違建阻礙致無法施工，經調解不成立者，可向建管處申請，依「專案優先查報拆除」原則強制排除，若一樓違建願配合整體美化者，更新處得提高補助比率，補助金額由總工程經費50%提高至60%。該措施今年4月起也適用外牆安全修繕案件。

都發局強調，整建維護為都更重要基礎政策之一，此次藉由四大精進措施，有望協助更多老舊社區改善居住品質、提升公共安全，讓市民在未來拆除重建前，也能享有安全、舒適、有尊嚴的居住環境。

北市整建維護2015年開始推動老公寓增設電梯補助，至今年6月已受理180案申請。記者林佳彣／攝影