央行沒鬆綁...六都6月買賣移轉量月增11% 房仲曝原因

六都公布今年6月買賣移轉棟數，總計18,306棟，月增11.3%，年增1%。其中新北月增2成、年增超過1成，表現最亮眼，桃園市也有月增35%、年增1%表現。

彙整2026上半年買賣移轉棟數，六都總計97436棟，年減2.8%，較去年超過2成的年減幅明顯收斂，但仍為近十年的同期新低。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，6月央行理監事會議未進一步對房市送暖，新青安2.0的正式方案也遲遲未公布，因此整體房市的觀望氛圍仍不低。

但由於新北市、桃園市迎來大量交屋，月增幅可觀，尤其新北市6月創下近13個月的單月最大量，使6月都會區整體買賣移轉量較5月提升逾1成，年減幅也持續收斂至微減1.3%。

陳定中指出，彙整上半年的買賣移轉狀況，六都整體小減不到3%，與去年動輒2、3成的年減幅相比緩和許多，顯示在市場利空逐漸淡化下，買氣趨於穩定。

後續新青安2.0拍板後，首購自住客有望重新進場，部分股市獲利資金也有機會轉進房市，因此預估下半年買氣將比上半年進一步回穩，全年交易量可望止跌持平。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，6月新北市的交屋潮，是都會區月增率收紅的關鍵，除了三重區因二重、仁義等重劃區邁入完工交屋期外，北海岸渡假勝地的三芝，6月較5月也增加149棟，主要是三芝區指標大案的「日初不老莊園」，兩期總戶數超過800戶，今年陸續完工，使三芝躍居新北買賣移轉的大黑馬。