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國家生技園區聯外道路拚9月通車 陳金德視察促北市加速收尾作業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德1日視察即將完工通車的「國家生技研究園區聯外道路工程」，期許台北市政府完善相關收尾工作及周邊聯絡行車動線，如期如質7月底完工，9月通車，紓解南港舊庄地區及中央研究院區長年依靠研究院路出入的交通瓶頸問題。陳主委也肯定聯外道路工程大量再利用瀝青混凝土刨除料，兼顧資源利用及公共服務。

陳金德指出，配合2018年中央研究院國家生技研究園區正式營運使用，為解決大幅增加2,200餘人進駐，與舊庄地區現行僅由研究院路進出，尖峰時間忠孝東路七段及市民大道交匯處長年交通壅塞問題，因此，國家發展委員會協調由內政部研提「國家生技研究園區聯外道路興建計畫」，經行政院於2020年核定建設總經費18.78億元，由內政部全額補助臺北市政府辦理本聯外道路工程。

台北市政府簡報說明，「國家生技研究園區聯外道路工程」全長824公尺，其中隧道主體段716公尺，工程規劃設計具有二項特色，一是單孔隧道內除設置雙向2混合車道(每車道寬3.75公尺)外，創新以人本概念出發，獨立規劃設置寬4公尺的行人與自行車專用道，與汽車道完全區隔，保障低碳慢行者的安全，同時可作為緊急救災避難使用；其二為大量再利用瀝青混凝土刨除料，做為道路底層，大幅提高減碳及資源循環利用。

陳金德指出，南港車站現在是高鐵、台鐵、台北捷運三鐵交會的樞紐，未來也是基隆捷運的終點站。「國家生技研究園區聯外道路工程」的完成，可將原先生技園區至南港車站的車程，從15至20分鐘大幅縮短至5分鐘，是打通南港車站與國家生技研究園區交通動脈之重大建設，除肯定施工團隊的努力外，值此工程進入收尾的最後階段，車道及人行（自行車）道之交通標誌、標線、號誌等之設置及周邊聯絡行車動線之完善，將影響行車安全及車流是否順暢，請施工團隊最後再全面檢視全道路相關設施及設備之妥善性，以利民眾均能舒適安全的通行，發揮建設之綜效。

陳金德 生技 北市

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