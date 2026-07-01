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太平洋房屋啟動 AI 數位戰略 投入房仲智慧轉型

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
太平洋房屋第一階段初階AI房仲種子教官已通過總部嚴格考核，圓滿結訓，並在1日正式獲頒初級教官聘任證書。太平洋房屋／提供
太平洋房屋第一階段初階AI房仲種子教官已通過總部嚴格考核，圓滿結訓，並在1日正式獲頒初級教官聘任證書。太平洋房屋／提供

掌握AI科技的關鍵轉型契機，太平洋房屋今年4月成立「AI研究所」，並開始AI房仲種子教官培育計畫，5月6日正式啟動培訓課程，經總部嚴謹考核後，7月1日進行初階種子教官授證儀式，成為國內首家由內部培訓講師，用AI重新定義房仲工作模式的品牌，引領經紀人成為專業AI房產顧問。

根據太平洋房屋官方公告，此計畫首期培訓20名種子教官，目標覆蓋全國各區旗下直營和加盟店，將AI技術從概念層面，全面落實至第一線作業，實質提升房仲服務效率與客戶體驗，此舉象徵國內房仲產業正式進入AI智慧化運營階段。

太平洋房屋董事長孫寶國與總經理徐福龍日前親臨AI房仲種子教官培訓之初階授證儀式，對外闡述品牌科技轉型的目標與方向。

太平洋房屋董事長孫寶國表示，時代的改變不單是工具與技術的變革，唯有保持終身學習、擁抱變革的組織與個人，才不會被時代浪潮所淘汰。

孫寶國強調，真正的產業領先不僅在於洞察世界趨勢，更在於人才培育的深度與廣度，太平洋房屋直營和加盟店全面升級，將從20位種子教官開始落地生根發芽。

太平洋房屋AI房仲種子教官培育計畫，採初階、中階、高階三層系統化課程架構，首期20名學員均經嚴格實戰資歷與論述能力篩選，具備深厚房仲第一線服務經驗與科技應用基礎。

根據太平洋房屋計畫，全面培育旗下店頭三大核心能力，第一為教學轉譯力，將複雜AI技術轉化為第一線經紀人易懂的實務操作指南；第二為實務應用力，提升開發、銷售與客戶服務的精準與效能；第三為帶動影響力，由個人AI能力擴散至全國北、中、南、東各區域的團隊，推動全員升級。

太平洋房屋指出，目前第一階段初階種子教官已通過嚴格考核、圓滿結訓，正式獲頒初級教官聘任證書。今年7月下旬起，公司將開辦「AI龍騰訓練營」，銜接AI房仲種子教官培育計畫首期結訓教官的培育成果。

太平洋房屋期許，在深化更多AI實戰教學內容的同時，同步推動AI全面落地，實踐於全國各直營與加盟體系，協助旗下店頭之經紀人轉型為專業的AI房產顧問。

太平洋房屋總經理徐福龍表示，太平洋房屋以實際行動，樹立專業AI房產顧問新典範，接下來首批AI房仲種子教官，將成為全國直營與加盟體系最強大的科技後盾；未來太平洋房屋將持續秉持專業、創新與永續經營理念，以系統化人才培育為核心驅動力，與全國各區旗下直營和加盟店共創智慧未來。

房仲 總經理

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