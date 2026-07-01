三福生醫拚年底前登錄興櫃 骨髓移植新藥臨床進度持續推進

三福化（4755）旗下三福生醫轉投資新藥公司三福生醫，今年骨髓移植新藥臨床進度持續推進；並已啟動IPO計畫，規劃於今年下半年以簡易公開發行登錄興櫃，預估年底前應可完成相關作業。

三福化表示，三福生醫旗下骨髓移植新藥，目前在美國、中國臨床試驗均持續進行中，其中，已向美國申請第三期臨床試驗，中國大陸市場則進行第二期2B臨床試驗，目前進度均符合預期。

除骨髓移植藥物外，三福生醫也正評估其他新藥產品，第二起新藥產品目前是與美國約翰霍普金斯大學團隊合作的卵巢癌藥物，目前也在測試於腎臟等不同癌症動物適應狀況。此外，第三起新藥也在洽談中，預期也會是癌症用藥。

三福生醫於去年3月由三福化分割成立，目前三福化持股三福生醫約58%。公司表示，三福生醫聚焦癌症、自體免疫與眼科疾病三大疾病領域，致力開發具創新臨床機制之化學小分子新藥。

三福生醫並已於今年1月順利完成3.75億元現金增資案，並規劃年底前完成登錄興櫃。