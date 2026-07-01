北市信義區老公寓靠「一招」變華廈 住戶：房價一坪至少漲10萬元

北市推動整維不遺餘力，補助老公寓增設電梯政策超過10年，蔣市府不只調降申請門檻、提高補助，3年破百件申請案。其中，信義區富台里比鄰的3個社區更成北市成功的指標案例，在市府補助下，已有27座電梯陸續完工，住戶分享好處包含房價一坪至少漲10萬元。

北市整建維護2015年開始推動老公寓增設電梯補助，至今年6月已受理180案申請。蔣萬安推動都更八箭政策的第五箭「電梯加碼辦」，2023年4月上路以來累計103案申請，占總申請件數的57.2%，使北市老舊公寓增設電梯成績穩居全國第一。

其中，位在捷運永春站後方的「信義富台社區」、「忠孝富台社區」、「永春富台社區」，屋齡近40年，為多棟5層樓大型步登公寓社區，可建46座電梯。在住戶努力下，已有27件申請案，其中5座已完工，如今成為北市大型社區增設電梯的優良典範。

信義富台社區增設電梯發起人陳淑嬌分享，整合住戶意見很辛苦，139戶都要每戶去拜訪，也遇過洗臉自己的住戶，早期大家都不看好，後來信義富台社區管委會主委陳連壽支持，終於給她做成。陳連壽表示，感謝阿嬌的「雞婆」並跟他說要蓋電梯，兩人共同推動，也感謝市府給住戶機會。

陳淑嬌說，蓋電梯對長者們幫助很大，94歲婆婆出門要坐輪椅，沒電梯就要關在家裡，等於「囚牢」，她現在還可以到市場去逛。

社區住戶譚伊倫表示，增設電梯不只長者需要，上有老、下有小的她認為更需要，6年前搬來時發現沒電梯，看到樓上9旬老夫妻每天都在家裡無法下樓，內心相當感慨。她懷孕後，憂未來要一手抱嬰兒、一手拿推車上下樓，恐有失足風險，做完月子就趕快著手增設電梯計畫；如今電梯蓋好，9旬老夫妻常牽手下樓散步。

譚伊倫說，大家都認為打掉重練才叫都更，但她發現整建維護也是都更的重要一環，期間讓住戶們彼此認識，甚至也為未來都更凝聚共識。增設電梯的優點包含房價升值，建物從公寓變華廈，一坪至少漲10萬元。

不過，其他也在蓋電梯的社區一樓住戶不滿，電梯是樓上住戶有需求而增設，自家不需要且沒參加相關會議，卻收到市府6月初發的公文，該棟區分所有權人應善盡電梯維護管理的法律責任，他直呼市府擾民、搞得人心惶惶，大嘆一樓住戶儼然成為弱勢。此外，工程不到8點就施工，造成他們生活困擾。

更新處回應，許多民眾反映此狀況，目前已取消，6月中旬請領補助款的公文也修改，要求登記持有電梯所有權者應善盡電梯管理維護責任。

台北市推動整維不遺餘力，補助老公寓增設電梯政策超過10年，蔣市府不只調降申請門檻、提高補助，3年破百件申請案，此為信義區富台里3個社區更成北市成功的指標案例。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安今天上午視察信義區富台社區加裝電梯成功案例，再度宣布放寬申請標準與補助。記者曾吉松／攝影

捷運永春站後方的3個社區陸續增設電梯，如今成為北市大型社區增設電梯的優良典範，信義富台社區增設電梯發起人陳淑嬌（站立的黑衣者）分享經驗。記者林佳彣／攝影