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南山人壽跨界挹注 與墾管處簽署珊瑚保育合作備忘錄

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽舉行「珊瑚保育培力營隊合作備忘錄簽署儀式」，結合中央視野、地方專業與企業資源的三方量能，推動更具韌性的環境健康體系。圖／南山人壽提供
南山人壽舉行「珊瑚保育培力營隊合作備忘錄簽署儀式」，結合中央視野、地方專業與企業資源的三方量能，推動更具韌性的環境健康體系。圖／南山人壽提供

面對全球氣候變遷與生態危機，深植人心的環境教育是推動地球永續與守護生物多樣性的根本關鍵。南山人壽1日於交通部航港局敦南大樓舉行「珊瑚保育培力營隊合作備忘錄簽署儀式」。在內政部國家公園署的全力支持與見證下，由南山人壽總經理范文偉代表，正式與內政部國家公園署墾丁國家公園管理處（下稱墾管處）簽署合作備忘錄，宣布將針對台灣沿海珊瑚生態最豐富的墾丁國家公園，攜手推動「珊瑚保育培力營隊」環境教育計畫。

南山人壽期盼結合中央視野、地方專業與企業資源的三方量能，為台灣的海洋生態復育與永續素養注入全新動能，攜手推動更具韌性的環境健康體系。

今年適逢南山守護海洋行動邁入第15年，這項長期的環境守護計畫是一步一腳印、隨著環境需求不斷演進的企業環境教育承諾。范文偉於致詞時表示：「南山身為永續健康領航者，我們不只關注人的健康，更延伸這份核心價值，推動地球與整體環境的健康，而環境教育正是落實這份健康的基石。」

范文偉指出，早期專注於沿海的築籬固砂與植樹造林，為台灣海岸線扎下穩固的根基；隨著海洋廢棄物議題日益嚴峻，自2015年起，更進一步擴大發起全台大規模淨灘，多年來已號召超過萬名內勤員工、業務夥伴、保戶與親友共同走向沙灘，不僅累積清理數十公噸的海洋垃圾，本質上更是一場深刻的實地環境教育，成功在台灣各地建構起緊密的在地守護網絡與永續意識。

南山人壽深知「減廢」僅是第一步，要達成「生態韌性」與「生物多樣性」的長期健康，必須仰賴高質量的環境教育。今年，南山人壽將環境教育的觸角與課堂，正式延伸至海洋的藍色心臟，以珊瑚礁生態作為環境教育的核心實踐範例。珊瑚礁雖然僅占全球海洋面積不到 0.1%，卻孕育了超過四分之一的海洋生物，不僅是海洋中生物量最豐富的搖籃，更具備吸收波浪能量、防止海岸侵蝕的固砂作用，堪稱守護台灣陸地的「天然防波堤」。透過環境教育的引導，南山人壽期盼讓更多大眾與學子理解珊瑚礁生態對於維持地球生物多樣性的不可或缺性。

本次選定於全台海洋資源最珍貴的墾丁國家公園公私協力舉辦「珊瑚保育培力營隊」，看重墾管處擁有全台最頂尖的海洋保育經驗與生態資源，而南山人壽則投入企業的永續實踐力與跨界號召力，將深奧的海洋科學轉化為具體的環境教育體驗。這份MOU的簽署象徵著一個全新環境教育承諾的啟航，南山人壽期盼透過這次的深度協作，不僅為墾丁的環境教育與珊瑚保育挹注實質量能，更要讓永續的種子在全台民眾與年輕學子心中萌芽。

內政部國家公園署作為本次合作備忘錄的指導與見證單位，對此指標性的公私協力合作給予高度肯定。未來，南山人壽將持續攜手各界夥伴，以具體且多元的行動，回應聯合國永續發展目標（SDGs）目標14「保育海洋生態」（Life Below Water），將企業力量轉化為推動生態復育的實質助力，守護台灣生物多樣性，攜手為台灣的下一代留下一個更美麗、更具生命力的藍色海洋。

墾管處 南山人壽 珊瑚

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