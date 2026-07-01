先進製程化學品用量逐步放大 勝一、中華化 搶擴產紅利

溶劑大廠勝一（1773）、硫酸大廠中華化（1727）進軍先進製程，今年營運持續轉好，下半年更有新動向。

勝一今年第1季營收、獲利寫歷史新高，5月營收11.71億元，年增28.39%；前五月累計營收54.01億元，年增18.32%。今年首季電子級溶劑占比提升至75.8%。勝一受惠先進製程帶動銷量成長，工業級產品則因美、伊戰爭帶動原料價格，量、價皆成長，帶動第1季獲利寫歷史新高，法人也看好電子材料動能持續推進，帶動第2季表現。

法人指出，勝一目前最大出貨動能系受光阻稀釋劑（OK-73）產品推升，勝一旗下該產品已用於2奈米至7奈米先進製程，也是目前出貨量最大產品。此外，電子級異丙醇（IPA）產線預計於2026年9月完工；另丙二醇單甲醚（PM）產線同步擴建，完工後年產能將由5萬噸提升至17萬噸。以上三大產品，成為提振營運主要動能。

中華化旗下電子級硫酸產品同樣為晶圓製程中用量龐大的濕式化學品。法人表示，中華化先進製程產線有望於今年下半年築季放量，且硫酸用量隨客戶製程需求益發放大，法人評估，中華化旗下半導體先進製程硫酸占營收比重，有望在今年年底達中個位數、2027年進一步成長至20％-30%。