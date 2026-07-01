影／虎尾花生產區迎戰極端氣候 有機質肥料大型機械撒布提升抗病力

雲林縣虎尾鎮及鄰近鄉鎮是全國重要花生產區，近年受極端氣候影響，豪雨、高溫頻繁，花生果莢黑斑病（俗稱「黑殼仔」）發生率大增，常導致農民減產、收入受影響。為提升作物抗病力、降低農村缺工問題，虎尾鎮農會今天攜手台灣農業資源永續利用協會、雲林縣乳牛生產合作社堆肥場及泰霖生物科技公司，在虎尾示範田區辦理國產有機質肥料暨大型機械撒布觀摩會，吸引不少農民到場取經。

「115年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫」由台灣農業資源永續利用協會輔導、雲林縣乳牛生產合作社堆肥場主辦，虎尾鎮農會及泰霖生物科技公司協辦，希望透過國產有機質肥料結合大型農機撒布，降低施肥成本、改善農村勞力不足，同時推動禽畜糞資源循環再利用。

台中區農業改良場研究員陳俊位因應病害及極端氣候，研發TCT301木黴菌，田間試驗發現，不僅可促進根系生長、改善土壤健康，也能有效抑制花生黑斑病發生，降低病害損失。泰霖生物科技取得技術授權後，將木黴菌導入雲林縣乳牛生產合作社堆肥場生產的「強浚2號」有機質肥料，並利用大型機械均勻撒布田間，提高施肥效率與防病效果。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，極端氣候已成為農民最大的挑戰，添加木黴菌的國產品牌有機質肥料，每公斤最高可獲4元補助，不僅能協助去化禽畜糞、降低施肥成本，也有助提升作物面對極端氣候的韌性；加上業者提供大型機械免費撒肥服務，大幅節省農民人力與時間。

農糧署農資組技正黃阿珠表示，目前農糧署針對國產有機質肥料提供不同級距補助，希望鼓勵農民使用品質穩定、經完整發酵的有機質肥料。她指出，許多高齡農民施肥一分地往往需要半天時間，如今透過大型機械撒布，二、三十分鐘即可完成，不僅減輕勞力負擔，也提升施肥效率。

陳俊位表示，木黴菌除可應用於花生，也具有加速稻草分解能力，可降低稻田因未腐熟稻草造成的「窒息病」，提升土壤有機質及微生物多樣性，對推動循環農業具有重要意義。

泰霖生物科技董事長張國庸表示，公司推廣大型機械撒布服務已邁入第三年，目前全台約一成農地採用機械撒布，因應農村高齡化及缺工，需求持續增加，每年成長約三成，未來將持續推廣木黴菌有機質肥料與機械化施肥，協助農民提升生產效率、降低病害風險。

因應極端氣候，雲林縣虎尾鎮農會今天攜手台灣農業資源永續利用協會、雲林縣乳牛生產合作社堆肥場及泰霖生物科技公司，在虎尾示範田區辦理國產有機質肥料暨大型機械撒布觀摩會，吸引不少農民到場取經。記者陳雅玲／攝影

因應極端氣候，雲林縣虎尾鎮農會今天攜手台灣農業資源永續利用協會、雲林縣乳牛生產合作社堆肥場及泰霖生物科技公司，在虎尾示範田區辦理國產有機質肥料暨大型機械撒布觀摩會，吸引不少農民到場取經。記者陳雅玲／攝影