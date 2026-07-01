2026 TPGA「頂粵吉品公開賽」雙橡園開發攜手頂粵吉品挺台灣選手

隨著台灣PGA巡迴賽(TPGA)正式列入「世界積分組織(OWGR)」，台灣高球運動邁向國際新里程。由頂粵吉品連續第二年單站冠名主辦、雙橡園開發共同推動的《2026肇喜登峰巡迴賽－頂粵吉品公開賽》，1日起至7月4日在台中國際高爾夫俱樂部展開四回合競技。

本屆賽事總獎金由去年的300萬提升至500萬元，成為2026年肇喜登峰巡迴賽單站獎金最高的指標性賽事，冠軍獎金亦增至100萬元。

高額獎金吸引來自義大利、日本、馬來西亞、菲律賓、泰國、美國及台灣共七個國家與地區共計144位中外菁英選手(含130位職業球員與14位業餘選手)齊聚台中，於東、中區全長7,133碼的挑戰性球道上角逐國際積分與榮譽。

回顧賽事，雙橡園開發持續深化參與，從2023年「頂粵聚得挑戰賽」、2024年「ThreeBond頂粵吉品挑戰賽」，頂粵吉品則於2025年升級為台巡賽單站冠名單位；至2026年，參賽人數創下144位新高，賽事規模與獎金額度皆逐年遞增。

雙橡園開發總經理魏櫂良指出，支持TPGA賽事並連年提高獎金，源於對客戶的長期洞察。雙橡園開發客戶來自中彰投苗雲嘉地區前10%的層峰客群，經數據分析發現，有超過半數目標客戶具備高爾夫運動習慣。

魏櫂良表示，透過拋磚引玉，為台灣職業選手打造更具競爭力的發揮舞台、給予最直接的協助外，同時，雙橡園亦長期冠名全齡型超慢跑活動，持續將運動文化與全民健康視為推動城市美學的重要一環。

魏櫂良說，雙橡園開發雖為建設開發商，但始終以「優生活方式整合者」自居。自2004年創立以來，憑藉紮實的建築與服務建立口碑，更於2018年毅然決定成立自建物業公司，成為滿足與提升客戶生活質感的轉捩點。

八年來，已擁有160位同仁分別在五個社區做好第一線服務，因為在業界做出口碑，吸引許多優質高階人才加入，讓員工在專業舞台上發揮並獲得高度成就感，締造勞資雙贏的局面。

正是因為自行成立物業、致力於提前規劃，雙橡園才有了其後許多事業體的延伸。

魏櫂良提到，當初從社區開始提供一日六餐服務，進而發現住戶需求龐大，促成了頂粵吉品餐廳的成立；而從早期的社區禮賓車接送，逐步發展到專人洗車、美容美體美甲等服務，每一年公司都會反觀住戶需求、提前評估規劃，這與職業選手自我要求、具備更進階競爭力的精神完全一致。

透過食、衣、住、行、育、樂全面整合，不論是對TPGA或是住戶，雙橡園秉持給予更完整的服務。在「食」的方面，擁有高度評價的餐飲地標頂粵吉品；「衣」的部分，為全球時尚品牌Giorgio Armani的台灣總代理商；「行」的方面，配置七台頂規禮賓車滿足住戶接送與專人洗車需求；而「育樂與健康」領域，旗下的優漾複合運動會館除了服務住戶，本次亦移師賽事現場設立專業運動防護站，為職業選手與層峰貴賓提供專業運動照護服務。

雙橡園開發的核心價值為「建築、藝術、優生活」。魏櫂良強調，在冠名贊助TPGA賽事的同時，公司也如同職業選手般仍在不斷學習與提升自我。選手在每場比賽中都要克服困難、求取進步，最大的對手其實是自己，這與雙橡園時時反觀自我、理解客戶需要、自我提升的理念有著異曲同工之妙。

魏櫂良最後也期許，了解職業選手自我要求極高，專業的部分就交給選手盡情發揮，並預祝選手們在接下來的賽事中表現越來越好。

作為賽事前奏，大會於6月30日舉辦18洞賽前職業業餘配對賽，邀請110多位企業領袖與34位職業好手同場切磋。當晚配對賽晚宴於頂粵吉品二樓獨立包場「星光盛宴大殿」舉行，現場貴賓在全台最大673吋8K LED巨幕與Bose劇院級音響的頂級硬體配置下，品嚐由行政總主廚賴遠輝總監領軍的極致潮粵菜餚。

為了全面提升賽事觀賞性，本屆賽事於東區第3洞特設「一桿進洞獎」，並由連續五年榮獲《Wine Spectator》兩個酒杯肯定的頂粵吉品「太白酒窖」贊助。得主將可獲得於法國伯恩濟貧院慈善拍賣競得的2022年布根地「玻瑪村莊」珍稀尊釀，賽事期間限量供應18瓶，總價值高達50萬元。

位於頂粵吉品地下二樓的太白酒窖占地達460坪，典藏逾15萬瓶世界佳釀，內設38間獨立恆溫恆濕VIP藏酒室。透過專屬侍酒師的頂級服務，將世界級收藏融入專屬私宴，極致體現頂粵吉品所打造的高端生活美學。

《酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。》

《2026肇喜登峰巡迴賽－頂粵吉品公開賽》，7月1日至4日在台中國際高爾夫俱樂部展開。業者提供