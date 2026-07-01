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車市6月掛牌數達41361台年增21% 和泰車：下半年會更好

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
TOYOTA也發表全新改款運動皮卡HILUX。記者林海／攝影
TOYOTA也發表全新改款運動皮卡HILUX。記者林海／攝影

進入傳統銷售旺季，受惠於台灣AI產業鏈蓬勃發展帶動的換購需求，加上各品牌擴大促銷方案刺激市場下，台灣車市6月總掛牌數達41361台，年增21%，其中，高級車當月領牌11822台，占比28.6%，累計上半年總市場登錄台數為202278台，年增2%。

和泰車副董事長兼總經理蘇純興表示，今年上半年受到關稅因素影響，整體車市的買氣仍有些觀望，但預計下半年的銷售情況會比上半年更好，全年掛牌數量由原來的44萬台下修為43萬台，但和泰車的銷售目標不變，因此全年的市占率有機會再創新高。

蘇純興表示，目前缺車的情況仍然很明顯，特別是油電車更缺，交期因此拉長，但也向日方爭取中東與大陸的配額能夠挪移來台灣。

和泰車TOYOTA與LEXUS雙品牌6月合計登錄達15261台，創下6月單月歷史新高，市占率36.9%；累計上半年合計登錄76528台，市占率達37.8%。

和泰車表示，TOYOTA品牌6月登錄12615台，是近10年內6月單月新高，市占率30.5%；累計上半年登錄達62312台，市占率達30.8%，TOYOTA品牌旗下多款車型於6月份持續領跑各級距市場。

和泰車指出，本月高級車市場受惠於TESLA大量新車到港交車的強勁挹注，高級車市場共登錄11822台，年增40.5%，截至6月底累計登錄49319台，年減2.5%，LUXES在大改款ES及夏季競賽的推動下，搭配RX及NX等主力車款來車充足，銷售動能強勁，6月共登錄2646台，年增52.9%，市占率達22.4%，今年累計共14216台，維持高級車品牌領先地位。

和泰車指出，展望7月，隨著各大品牌夏季促銷進入最後衝刺階段，加上股市熱絡釋放換購動能，預估7月總市場可望達到42000台，年增18%，持續展現市場活絡的銷售氣氛。

和泰車TOYOTA也發表全新改款運動皮卡HILUX，價格161.9萬元，年銷售目標1500台，目前接單已經達到400台，本月底即可開始交車。

和泰車 車市 TOYOTA

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