苗栗首發社宅「明駝好室」300搶107戶熱門 第二案259戶預計2029戶完工

苗栗縣首發社會住宅「明駝好室」107戶招租，結果300戶申請，踴躍程度超乎國家住宅及都市更新中心意料之外，研判地點、生活機能好，第二案「啟賢安居」259戶，預計2030年完工，也備受地方注目。

苗栗市明駝好室是全縣第一個中央社宅，釋出107戶，住都中心受理申請300件，昨天抽籤確認正取戶，循序辦理看屋、選屋及簽約作業，正取戶最快今年於9月1日入住，正取、備取名單及候補招租的選屋排序，公布於國家住都中心官方網站（https://www.hurc.org.tw），及安居好室入口網（https://www.socialhousing.tw）。

明駝好室部分空間規畫托嬰中心，住都中心出租苗栗縣政府，縣府社會處指出，原在苗栗婦幼館的公設民營托嬰中心，搬遷到明駝好室，收托24人可以增加到48人，目前辦理委託設計等作業，預計明年上半年進駐營運。

明駝好室鄰近苗栗市南苗商圈、聯合大學二坪山校區，及國道1號苗栗交流道、台72線龜山大橋匝道附近，住都中心研判地點、生活機能好，因此相當搶手，至於第二案啟賢安居，鄰近北苗為公路商店街，附近啟文國小、大倫國中、及北苗市場，車程國營台灣鐵路公司苗栗車站4分鐘，國道1號頭屋交流道8分鐘，也相當看好。

住都中心指出，啟賢安居目前縣府審查都市設計中，預計今年9月動土，2030年完工，規畫興建地下2層、地上13層，256戶包含套房型164戶、二房型71戶、三房型21戶，另配合地方需求，設置身心障礙日照中心及日間作業設施服務據點（小作所）。