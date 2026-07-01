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北市「老宅囚老」困境 蔣萬安宣布整維四大措施即起上路

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今宣布整維四大精進措施，包含補助額度再加碼、取消法停免代金、外牆修繕免變使、違建阻礙專案拆，即日上路。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今宣布整維四大精進措施，包含補助額度再加碼、取消法停免代金、外牆修繕免變使、違建阻礙專案拆，即日上路。記者林佳彣／攝影

聯合報陽光行動報導「人屋雙老」現象，北市高齡人口高居六都之冠，30年以上住宅占全市逾67%，電梯需求尤為急切。在北市整建維護成效位居全國第一基礎下，市長蔣萬安今宣布整維四大精進措施，包含補助額度再加碼、取消法停免代金、外牆修繕免變使、違建阻礙專案拆，即日上路。

蔣萬安表示，前年0403大地震，他宣告台北市進入「大都更時代」，市府推出「都更八箭」，降低公辦都更的門檻、放寬民辦都更的法令、對於防災型都更各項的利多，確實讓很多多年沒辦法往前推進的案子跨出一大步，包含信維整宅本月公告招商、海砂屋575專案首案日前簽約，這些都是非常重要的里程碑。

但蔣萬安直言，北市30年以上沒電梯的老舊公寓和住宅有8萬多棟，這些「老宅囚老」的困境是市府迫切要解決的最後一哩路。上任後，市府團隊檢視2015年開始的政策，後來放寬獨棟的過半建物所有權人同意可選出代表人來申請、提高加裝電梯補助到300萬元、加裝電梯可登記產權等。

蔣萬安指出，一開始加裝電梯申請案件數真的很有限，但市府提出這些方案後，過去3年每年申請案件數已達過去3倍。

蔣萬安上午走訪信義區富台社區，和里長、社區交流增建電梯成功經驗與心路歷程。

他感謝信義富台社區增設電梯發起人陳淑嬌、信義富台社區管委會主委陳連壽，萬事起頭難，面對很多住戶不理解、反對，但是克服困難，看到社區一棟棟加裝電梯，提供長輩、行動不便者能搭電梯隨興外出，市容外觀上看起來一致，也讓社區煥然一新，大讚「富台社區已經成為全北市指標成功的案例。」

蔣萬安今天也宣布最新加碼措施，市府參考富台社區成功經驗，並完成法規檢討後，未來只要家中有一位65歲以上長者、3歲以下幼童或有長照需求者、中低收入戶及行動不便身心障礙者，市府補助比例將提高至80%，最高補助金額可達480萬元。

他指出，二是若因加裝電梯需取消法定停車位，按規定要繳200、300萬元停車位代金，未來免繳代金；三是加裝電梯需取消法定停車位，還要再辦「變更使用執照」的繁瑣冗長程序，以後也取消；四是若施工受一樓既存違建影響，也將採專案優先查報拆除，全力排除行政及施工障礙，加速推動電梯增設。

蔣萬安提到，除了增設電梯外，市府同步提高老舊建築外牆整修及結構補強補助，補助比例從過去50％、300萬元或500萬元，提升至80%、最高可達2000萬元。他期盼，富台社區的成功經驗能複製到北市更多社區，讓這些老宅困老的困境可以得到解決。

台北市長蔣萬安今宣布整維四大精進措施，包含補助額度再加碼、取消法停免代金、外牆修繕免變使、違建阻礙專案拆，即日上路。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今宣布整維四大精進措施，包含補助額度再加碼、取消法停免代金、外牆修繕免變使、違建阻礙專案拆，即日上路。記者林佳彣／攝影

北市信義區富台社區許多建物加裝電梯，已經成為全北市指標成功的案例。記者林佳彣／攝影
北市信義區富台社區許多建物加裝電梯，已經成為全北市指標成功的案例。記者林佳彣／攝影

蔣萬安 北市 都更

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