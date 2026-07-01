萬家福、樂家康今起上路 門市招牌明年首季完成更新

康達盛通生活事業股份有限公司自今年7月1日起，旗下經營的量販、超市正式更名，量販店更名為「萬家福 (PROSPERiTY PLAZA)」，超市則更名為「樂家康 (Uni-PROSPERiTY)」。全台62家量販店及221家超市據點，將自即日起陸續更新門市招牌及店內企業識別，預計於明年第1季全面完成，官方網站及APP（會員/線上購物/線上商城）、家速配 APP均已上線正常營運。

本次全新品牌設計理念以「家」為核心意象，代表帶給消費者溫暖及日常所需的品牌精神；企業識別上的中間以英文字「P」設計，呼應公司英文名稱「PROSPERiTY」，也象徵與消費者一起持續成長與繁榮發展；整體色彩以藍色展現健康形象，並以橘紅色傳遞溫暖與活力，呈現嶄新品牌風貌。

康達盛通表示，公司自2023年7月起由統一企業集團百分之百持股，歷經三年整合與交流，已成為集團重要一員。在集團資源挹注及穩健企業文化導入下，公司持續優化營運體質、厚植發展基礎。本次更名亦在於強化在地經營彈性，使團隊能更即時回應在地市場需求，並有效整合集團整體服務策略，進一步提升消費者體驗。

經營團隊長期深耕市場，累積精準採購能力與通路資源，未來將持續深耕台灣市場，整合集團線上線下通路優勢，引進國內外優質品牌，同時推廣在地優良商品，致力提供更多元、優質的商品與服務，滿足消費者及來台旅客需求。