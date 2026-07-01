南寶子公司明寶生技攜南台科大 揭綠茶代謝物新研究成果

南寶（4766）轉投資公司明寶生物科技近日表示，其與南台科大最新合作研究指出，綠茶天然獨特二次代謝物具備促進醣轉運蛋白-1（GLUT1）表現的能力，有助於提升葡萄糖利用效率、降低對胰島素依賴與促進身體能量代謝，為天然代謝保健素材開啟新的研究方向。

南寶指出，近年來，高脂飲食引起的肥胖與代謝疾病已成為全球重要健康議題。目前市場主流減重藥物多聚焦於腸泌素（GLP-1）相關療法，如俗稱「瘦瘦針」的藥物，主要透過抑制食慾、降低熱量攝取達到減重與改善代謝效果，但可能面臨肌肉流失、腸胃道副作用及停藥後體重反彈等問題。

明寶生技為南寶100%持有的子公司，近幾年與擁有美國密西根州立大學微生物學博士學位的南台科大生物與食品科技系教授吳定峰進行研究合作，投入天然素材於代謝保健領域的應用研究。南寶表示，吳定峰鑽研分子生物與蛋白質體學多年，已發表近60篇科學論文，其研究聚焦於食材與中草藥萃取物，期望從天然食材中找出有助於調節代謝的活性成分，作為食療保健品開發的重要基礎。

攝取高脂食物會使血糖激增，當細胞無法及時吸收並消耗葡萄糖時，便會造成代謝負擔與脂肪堆積。GLUT1為人體重要的葡萄糖轉運蛋白之一，如同協助葡萄糖進入細胞的「通道」。吳定峰指出，綠茶天然獨特二次代謝物有助於提升GLUT1表現，使細胞更有效吸收並利用葡萄糖、降低對胰島素依賴，並促進身體能量代謝，同時也能夠改善高脂飲食所造成的代謝異常，減少脂肪堆積。由於GLUT1在調節代謝中扮演關鍵角色，近年也成為國際醫藥大廠及美國國家衛生院關注的議題。

吳定峰表示，此次研究以高脂飲食造成肥胖的小鼠模式進行驗證，發現在補充綠茶天然獨特二次代謝物後，小鼠腸道、腎臟及肝臟周圍的內臟脂肪明顯下降，顯示其可能有助於減少高脂飲食造成的脂肪堆積。同時也發現，高脂飲食會使小鼠腎臟中負責葡萄糖運輸的GLUT1表現下降，在補充綠茶天然獨特二次代謝物後，GLUT1表現可回升至接近正常飲食組水準，顯示其可能有恢復腎臟能量代謝與葡萄糖運輸功能的潛力。

吳定峰與其研究團隊指出，此次研究不僅為天然代謝保健素材開啟新的研究方向，也顯示其在肥胖、代謝症候群及慢性腎臟病等相關族群的保健應用潛力，未來將持續推進綠茶天然獨特二次代謝物之活性成分鑑定，並深入探討其分子作用機制，期望為新世代天然代謝保健素材的開發奠定基礎。