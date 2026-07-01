萬家福 APP 正式上線！逾千萬會員納入 OPENPOINT 生態圈

配合集團雙品牌正式上路，萬家福APP於7月1日同步上線，全面開放會員下載使用，主打「APP就是會員卡」，將服務超過1,000萬名會員，並透過會員系統升級、支付整合及跨品牌點數機制，強化數位會員經營。

萬家福表示，新版APP整合會員卡、電子優惠券、支付、發票明細與購物點數等功能，會員可透過APP完成身分識別，並即時查詢消費紀錄、購物點數及電子優惠券，提升購物便利性；支付方面，除支援APP錢包外，也提供多元行動支付服務。

其中，最大亮點在於萬家福會員正式納入OPENPOINT生態圈，消費可同步累積OPENPOINT點數，並可跨品牌於7-ELEVEN、康是美、星巴克等通路使用，進一步串聯統一集團會員資源，擴大點數應用場景。

此外，萬家福也同步升級APP會員服務，包括優化「集章換購」機制、導入團購功能，並新增停車資訊查詢等服務，讓會員可透過APP查詢各門市停車位資訊，提升消費體驗。

配合新APP上線，萬家福即日起至7月14日推出會員登入活動，完成登入及電子化設定的會員可參加抽獎，獎項包括現金折抵券及線上折扣碼等，相關優惠將直接匯入會員APP帳戶。

除APP外，萬家福與樂家康品牌官方網站也同步上線，提供品牌公告、會員資訊及各項服務查詢，並串聯官方社群平台，作為未來數位會員經營及品牌溝通的重要平台。