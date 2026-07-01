關稅遲遲不定 車市龍頭和泰車下修全年總銷量至43萬台

聯合報陽光行動報導「人屋雙老」現象，北市高齡人口高居六都之冠，30年以上住宅占全市逾67%，電梯需求尤為急切。在北市整建維護成效位居全國第一基礎下，市長蔣萬安今宣布整維四大精進措施，包含補助額度再加碼、取消法停免代金、外牆修繕免變使、違建阻礙專案拆，即日上路。

2026-07-01 12:41