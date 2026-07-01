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關稅遲遲不定 車市龍頭和泰車下修全年總銷量至43萬台
關稅遲遲不定，龍頭車廠和泰車（2207）總經理蘇純興今宣布年度市場預估下修10,000台，從年初預估的44萬台調整為43萬台。
蘇純興指出，今年上半年和去年同期相當，原本預期今年全年可望來到44萬台，但因為美製車關稅問題遲遲未定，市場仍存在觀望氣氛，影響買氣。因此從原本年初預估的440,000台下修為430,000台。
去年全年汽車市場規模為41.4萬台，今年上半年與去年同期相當，下半年可望優於去年，整體仍比去年同期成長。
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