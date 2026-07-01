原料驗出苯駢芘超標 福壽：廠內已無該批原料

福壽（1219）於6月30日接獲大豆沙拉油上游供應商中聯油脂通報，其提供的大豆沙拉油原料（批號0409315）經依法送驗後，檢出苯駢芘（BaP）含量未符合我國法規標準。

福壽指出，公司接獲通知後已立即啟動食品安全應變機制，全面盤點廠內原料及受影響產品，確認廠內已無該批次原料及相關產品存放。

福壽表示，受影響產品包括福壽大豆沙拉油3公升裝、18公升裝，以及福壽健味香油3公升裝，共涉及六項產品批號，分別為C1160426K、C2150426O、C2150426P、C2160426O、C2160426P及BL150426L。

福壽強調，本次事件屬於上游供應商單一批次原料異常，公司已主動向衛生主管機關完成通報，並完成產品流向盤查，並啟動上述產品品項、批號 下架回收機制 。相關產品下架退貨作業 ，在營業用油部分，將由專人通知及處理，而一般消費者則將另行公告 。另如有其他疑慮，可透過客戶服務專線聯繫。

福壽也強調，本次事件與本公司台中港廠 (台中梧棲 )所生產的芝麻油 、芥花油、葵花油 、玄米油 、棕櫚油 、風味油脂、植物調合油等系列產品完全無關 ，敬請客戶安心 。