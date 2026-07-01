博士鴨廠房二拍大砍2千萬 宜蘭分署7日拍賣 頂樓建物70萬起

國內知名觀光工廠「博士鴨」位於宜蘭五結廠房，因負責人積欠稅款與債務遭查封，首拍流標後，法務部行政執行署宜蘭分署將於7月7日下午3時進行二拍，底價大砍2成至8488萬元。由於每坪單價降至不到18萬元，吸引力大增，目前已吸引多組買家熱絡諮詢，成交機率高。

創立於民國86年的「博士鴨」是台灣首家鴨肉專賣觀光工廠，因李姓負責人積欠營業稅、勞健保費高達262萬餘元，加計民間與銀行債務逾5000萬元，導致454坪的不動產廠房遭強制執行。雖然一拍流標後公司曾表示將籌款清償，但至今仍未繳清，因而迎來降價效應。

除了備受矚目的觀光工廠外，當天法拍會另一焦點為宜蘭市城隍街的頂樓加蓋建物。該物件約25.6坪，首拍底價僅70萬元，折算每坪約2.7萬元。雖然是不含基地的未辦保存登記建物，但因鄰近中山國小、宜蘭市場且拍定後點交，生活機能很不錯，詢問度同樣破表。

同場聯合拍賣會生財工具齊發，現場另將拍賣包裝封口機、冷藏庫、中型烤箱等食品加工機器，以及因「智慧扣車」遭查封的2004年中華車輛（附鑰匙）。宜蘭分署提醒，拍賣會於7日下午3時在宜蘭市中山路二段261號登場，詳細資訊可至官方公告網站查詢，歡迎有興趣民眾把握機會進場競標。

國內知名觀光工廠「博士鴨」位於宜蘭五結廠房，因負責人積欠稅款與債務遭查封，首拍流標後，行政執行署宜蘭分署訂7月7日進行二拍，底價大砍2成至8488萬元，吸引力大增，預估成交機率高。圖／行政執行署宜蘭分署提供

宜蘭市城隍街的頂樓加蓋建物約25.6坪，首拍底價僅70萬元，折算每坪約2.7萬元。圖／行政執行署宜蘭分署提供