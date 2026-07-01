快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

「帝寶傳奇戶」賣9年終於賣掉了！原屋主賠售2.52億元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
帝寶。記者游智文／攝影
帝寶。記者游智文／攝影

被市場稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售、降價及公開標售後，近期終於成功易主。根據台北地政雲實價登錄資料，該戶總價5.23億元，相較原屋主2017年以7.75億元購入，本次轉手帳面損失高達2.52億元，跌幅約32.5%。

另外該戶含車位總坪數約316.43坪，若以每個車位500萬元拆算，住宅單價約落在每坪192萬元，跌破200萬元。

這戶位於D棟21樓的「帝寶傳奇戶」話題性十足，原為名媛陸勝文持有，2017年以總價7.76億元賣給鄭姓富商，換算單價高達每坪290萬元。

鄭姓富商入手後不久便傳出轉售消息，開價一度喊至8.38億元，後續雖下調至7.75億元，卻仍未能順利脫手。

之後，該戶轉由台灣金服公開標售，底價進一步下修至6.5億元。最終於今年上半年以5.24億元順利售出，也為這筆長達9年的出售歷程畫下句點。

根據謄本資料顯示，該戶買方為自然人，戶籍地位於花蓮縣，值得注意的是，本次交易未設定抵押權，也就是說，買方未申辦房貸，全額以現金支付，資金實力可見一斑。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，「帝寶」近年在市場上的釋出量與成交案例並不多，最近的實價紀錄要追溯到2021年的12樓戶，當時該戶以總價3億9,988萬元成交，換算單價約為每坪237萬元。

同年度另有一筆8樓戶，成交總價4.15億元、單價為250萬元。

對於本次D棟21樓戶出現賠售情況，莊思敏表示，該戶為合併戶，含4個車位在內總面積高達316坪，購屋門檻極高，可負擔的買方客群本就相對有限，成交週期自然也較長。

另外，近年受央行信用管制、豪宅稅政策及整體房市交易量縮影響，高總價產品去化速度明顯放緩，加上「帝寶」屋齡已約20年，隨著市場新案與頂級豪宅供給增加，高資產族群選擇更加多元，比價心態也更為明顯，進一步拉大議價空間。

此外，高資產人士購屋多以資產配置與資金效率為主要考量，若屋主本身有資產重整、資金調度或換屋等需求，適度讓利以促成交易也是市場上相當常見的情況。

莊思敏表示，「帝寶」仍是頂級豪宅代表，坐擁仁愛路精華地段優勢，且社區住戶非富即貴、政商名流雲集，對高資產族群而言仍然很有吸引力。

尤其近期股市高檔震盪，不少高資產客群在累積一定獲利後，就會開始進行資產配置調整，部分資金可望轉向更具抗跌保值性的不動產。在整體資金環境仍相對充裕、避險需求發酵的情況下，具備稀缺性的豪宅產品仍有機會吸引買方進場。

帝寶 台北

延伸閱讀

台股吸走房市資金！愛山林祝文宇：全民瘋股像大賭場 代銷業很痛苦

愛山林董事長：一定會有股轉房效應 點出房市兩個趨勢

愛山林配息6元 董座祝文宇：央行房市管控遲早要鬆綁

高雄市府標售土地 仁武重劃區搶手、小港鄰近森林公園每坪破55萬

相關新聞

告別傳統電子代工！台積電首度稱霸全台營收王 網揭傳產現實面：薪水3萬多事情一坨誰要去

台積電以近3.8兆元營收首次稱霸全台，象徵台灣從電子代工轉型為全球AI與半導體重鎮。然而，企業獲利兩極化加劇，傳產面臨薪資低、缺工等挑戰，引發 PT 論壇熱議。

萬家福+樂家康首度登場！豪砸20億祭最強優惠 600款買1送1開搶

統一集團旗下原家樂福通路7月1日起正式完成品牌切換，全台62家量販店更名為「萬家福（PROSPERiTY PLAZA）」、221家超市改為「樂家康（Uni-PROSPERiTY）」。為迎接新品牌上路，業者同步祭出堪稱歷年最強促銷檔期，合計投入超過20億元促銷資源，透過買一送一、OPENPOINT最高20倍回饋、限時搶購及會員加碼等活動，全力搶攻暑假消費商機。

車市6月掛牌數達41361台年增21% 和泰車：下半年會更好

進入傳統銷售旺季，受惠於台灣AI產業鏈蓬勃發展帶動的換購需求，加上各品牌擴大促銷方案刺激市場下，台灣車市6月總掛牌數達41361台，年增21%，其中，高級車當月領牌11822台，占比28.6%，累計上半年總市場登錄台數為202278台，年增2%。

苗栗首發社宅「明駝好室」300搶107戶熱門 第二案259戶預計2029戶完工

苗栗縣首發社會住宅「明駝好室」107戶招租，結果300戶申請，踴躍程度超乎國家住宅及都市更新中心意料之外，研判地點、生活機能好，第二案「啟賢安居」259戶，預計2030年完工，也備受地方注目。

北市「老宅囚老」困境 蔣萬安宣布整維四大措施即起上路

聯合報陽光行動報導「人屋雙老」現象，北市高齡人口高居六都之冠，30年以上住宅占全市逾67%，電梯需求尤為急切。在北市整建維護成效位居全國第一基礎下，市長蔣萬安今宣布整維四大精進措施，包含補助額度再加碼、取消法停免代金、外牆修繕免變使、違建阻礙專案拆，即日上路。

嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損 400公頃養殖池死亡率近8成

嘉義縣文蛤養殖受6月豪雨影響，養殖池鹽度明顯下降，近日傳出大量暴斃災情。嘉義縣政府農業處初步統計，嘉義縣受損面積約400公頃，已達農業天然災害救助標準，文蛤出現延遲性死亡情形，函請農業部公告辦理天災現金救助及低利貸款，目前正由中央審核中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。