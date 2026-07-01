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新莊塭仔圳重劃區1萬6千平方公尺土地釋出 聚焦智慧製造雲端科技

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
塭仔圳市地重劃區產業專用區標租案釋出3筆共1萬6265平方公尺土地。記者黃子騰／翻攝
塭仔圳市地重劃區產業專用區標租案釋出3筆共1萬6265平方公尺土地。記者黃子騰／翻攝

新北市塭仔圳市地重劃區產業專用區標租案釋出3筆精華產業用地，總面積1萬6265平方公尺，聚焦智慧製造及雲端科技廠商進駐，將促進經濟並增加就業機會，今天正式公告招商，收件期限至9月29日下午5時止，歡迎企業共同參與塭仔圳地區發展。

經發局說明，本次公告招商標的為「塭仔圳市地重劃區產業專用區」抵費地，包括新莊區莊福段2、3及7地號等3筆土地，廠商可依需求選擇投標土地筆數。全案依平均地權條例採公開標租方式辦理，契約期間為40年，並得優先續約10年，最多可優先續約2次，提供企業穩定且長期的投資發展環境。

經發局長盛筱蓉表示，塭仔圳市地重劃處位處新北市新莊區，是新北市重要產業發展聚落，交通條件優越，鄰近國道1號五股交流道，並擁有桃園機場捷運及捷運中和新蘆線雙捷運線優勢，具備便捷的對外聯繫與通勤優勢。同時新莊區擁有完善生活機能、大型商場、藝文及運動場館等資源，可滿足企業營運及員工生活需求，是企業投資設廠與長期發展的理想區位。

經發局表示，本次招商基地鄰近新北產業園區及新莊副都心，區位條件優越，未來可與周邊產業聚落形成串聯效應。本案以智慧製造及雲端產業為主要招商目標，透過引進優質企業投資，進一步強化產業鏈結與群聚效益，帶動產業升級與區域經濟發展，提升新北產業整體競爭力。投標須知及相關招商文件請至新北市經發局網站公告專區參閱，歡迎符合資格之國內外優質企業踴躍投標。

本次公告招商土地面積合計約1.63公頃，屬產業專用區，區位條件良好、交通便捷，具備發展高附加價值產業之優勢。記者黃子騰／翻攝
本次公告招商土地面積合計約1.63公頃，屬產業專用區，區位條件良好、交通便捷，具備發展高附加價值產業之優勢。記者黃子騰／翻攝

重劃區 塭仔圳 平均地權條例

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