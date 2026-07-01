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6月全台車市單月總登錄台數達新高、年增21%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

6月進入車市傳統銷售旺季，受惠於台灣 AI 產業鏈蓬勃發展帶動的換購需求，tesla大量交車，加上各品牌擴大促銷方案刺激市場下，共同推升單月總市場登錄台數達41,361台，年增21%，其中，高級車當月領牌11,822台，佔比28.6% ，年增41%。累計上半年總市場登錄台數為202,278台，年增2%，高級車累計領牌49,319台，占比24.4% ，仍較去年減少2%。

和泰車指出，2026年7月份預估42,000台，比去年增加18%。展望7月，隨著各大品牌夏季促銷進入最後衝刺階段，加上股市熱絡釋放換購動能，預估 7 月總市場可望達到 42,000 台（去年比 118%），持續展現市場活絡的銷售氣氛。

和泰汽車旗下 TOYOTA 與 LEXUS 雙品牌 6 月合計登錄達 15,261 台，創下6月單月歷史新高 (前高：2020年14,426台)。奪下 36.9% 的市佔率；累計上半年合計登錄 76,528 台，市佔率達 37.8%展現市場龍頭實力。

TOYOTA 品牌 6 月登錄 12,615 台 ，為近10年內6月單月新高，市佔率 30.5%，年增達30%）；累計上半年登錄達 62,312 台，市佔率達 30.8%（去年比 102%）。TOYOTA 品牌旗下多款車型於 6 月份持續領跑各級距市場。

2. 在熱門的休旅車級距中，冠軍休旅 COROLLA CROSS 全月熱銷 4,551 台，穩坐全台新車銷售冠軍寶座；跨界小休旅 YARiS CROSS 亦不遑多讓，單月熱銷 1,555 台，稱霸同級距市場。轎車市場方面，COROLLA ALTIS 於 6 月登錄 704 台，持續蟬聯轎車級距市佔第一。在進口車與商用車領域，TOYOTA 同樣表現亮眼。進口 SUV 王者 RAV4 在導入 PHEV 全新動力規格後，市場反應熱烈，締造單月 2,943 台的亮眼銷售佳績，其中 PHEV 車型累計接單達 2,500 台 (交期約3個月以上)。而在輕型商用車市場，發財王牌 TOWN ACE 持續發揮穩健的實力，單月熱銷 1,154 台。縱觀 TOYOTA 品牌 6 月份的整體表現，共有 4 款車型單月登錄突破千台，展現出強勁競爭力與銷售動能。

6月高級車市場受惠於 TESLA 大量新車到港交車的強勁挹注，高級車市場共登錄11,822 台，年增40.5%；截至6月底累計登錄 49,319 台，為去年同期的 97.5%。

和泰車 車市

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