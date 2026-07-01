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大樹藥局送戰鬥陀螺！「子彈獅鷲、蒼龍突擊」驚喜現身 家長準備開搶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
暑假到大樹藥局，購買指定商品即有機會把人氣戰鬥陀螺帶回家。大樹藥局/提供
暑假到大樹藥局，購買指定商品即有機會把人氣戰鬥陀螺帶回家。大樹藥局/提供

近期從校園到社群掀起一波「戰鬥陀螺」熱潮，隨著暑假正式展開，不少家長陪著孩子一起研究組裝、對戰，也勾起許多大人童年回憶。看準這波話題熱度，大樹藥局首度推出「戰鬥陀螺限時活動」，自7月1日起，消費者購買指定品牌奶粉及營養品，即有機會免費兌換人氣戰鬥陀螺，全台限量25組。

大樹藥局表示，近期戰鬥陀螺已不只是兒童玩具，更成為親子互動與玩家收藏的新話題，不少熱門款式上市即造成搶購熱潮。暑假正值家長陪伴小朋友的重要期間，希望透過此次活動，讓家長完成家庭日常補給的同時，也能為孩子準備一份充滿驚喜的暑假禮物，打造兼具健康與樂趣的購物體驗。

此次活動自7月1日起開跑，消費者至全台大樹藥局購買指定品牌奶粉4罐及指定營養品1盒，完成發票登錄及預購流程後，即可兌換指定戰鬥陀螺1組，全台限量25組，依登錄順序送完為止。

本次共提供五款人氣戰鬥陀螺，包括CX-07天馬爆擊4組、CX-13龍王閃擊6組、UX-17隕星龍騎士3組、UX-19子彈獅鷲8組，以及BX-49蒼龍突擊4組。完成指定商品購買後，消費者依活動流程上傳發票號碼並填寫購買資訊，預購成功後將由原購買門市主動電話通知，商品預計7月13日後陸續配送至原購買門市供取貨。

除限量兌換活動外，大樹藥局同步推出加碼抽獎活動。凡參與戰鬥陀螺限時活動或7月DM量購活動，完成發票登錄後，即可再獲得抽獎資格，有機會抽中人氣款UX-19子彈獅鷲，共抽出2名。

此外，大樹藥局7月同步推出「夏日保養大作戰」活動，指定醫美品牌及保健食品享滿千折百優惠，全館消費滿199元還可享大樹磁吸小燈箱59元加購價，滿足暑假期間家庭補貨需求。

大樹藥局表示，除持續提供專業健康商品與服務外，也希望透過更多元且有趣的活動，打造兼具健康與樂趣的購物體驗。今年暑假結合健康補給、夏日優惠與熱門話題商品，陪伴消費者一次購足全家所需，共享親子暑假時光。

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