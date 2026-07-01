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台中十四期重劃區迎百億利多建設 六大建商多案齊發

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
資造來源：市調提供
資造來源：市調提供

指標百億建設陸續落地，「漢神洲際購物廣場」正式營運，加上另一地標「臺中巨蛋」工程進度穩定推進，兩大重量級發展引擎聯手發功，台中十四期重劃區迎來關鍵的戰略收成期，觀察當前推案動態，包括豐邑、寶輝、舜元、惠宇、亞昕、磐興等建商，憑藉早期儲備的豐厚土地資產，已陸續啟動三案以上的強勢複數開案，成為這波建設兌現期中，實質承接市場量能的指標主力。

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出，就像股市中的長線經理人，往往在低檔時就「重倉潛伏」，而非在熱烈時盲目追高。目前十四期浮上檯面的多案齊發潮，並非建商近期大舉獵地，而是早期「精選持股」的戰略兌現。隨北屯龐大的人口紅利與百億建設實質到位，這些提早重倉卡位的品牌建商，在當前市場調控期中，依循既定節奏推出產品，成為觀察區域長線價值的重要籌碼指標。

在這場「早期重倉、按部就班」推案潮中，連年高居中台灣推案前段班的實力派龍頭豐邑集團，展現其深厚的土地儲備實力與戰略布局。光在台中核心區位就具備千億級的推案儲備，採「多案並進」的沉穩節奏，除了在十四期內規劃「豐邑豐穗」與「豐邑ONE+」外，全新完工的雙塔地標案「豐邑豐禾」也備受市場矚目。

「豐邑豐禾」基地面積達2,082坪，規劃40至48坪、3至4房產品。該案鄰近漢神洲際商圈與臺中巨蛋，將精華地段生活機能優勢收納。全案目前已完工，為體貼真正有實住需求的買方，豐邑也極具誠意地推出精選戶別，更特別規劃「含裝潢」的貼心方案，免去自住客成屋後耗時的設計施工期與額外資金心力。

除了豐邑集團外，寶輝建設攜手東京麻布台之丘總規劃團隊「株式會社日本設計（NIHON SEKKEI）」，在該區啟動「寶輝PARK」國際聚落，包含均價達74.8萬元的「寶輝GREEN PARK」、均價75.08萬元的「寶輝WATER PARK」，備受市場矚目的「寶輝SKY PARK」則有望再次刷新區域新高價。

而低調實力派品牌舜元建設。近期話題度高升的預售案「舜元悟野」，打造「三球野奢宅」新型態住宅，規劃超過350坪的運動場域，包括半場籃球兼迷你足球場、標準羽球場與高爾夫練習會館，創下均價67.9萬元的亮眼紀錄。加上未來即將推出的「崇德段新案」，持續在十四期深耕布局。

磐興同樣在十四期展現多案齊發的實力，包括「寬心」、「寬境」及最新的「寬悅」皆受磐興粉絲的支持，而惠宇則有包括「惠宇MY PARK」均價直逼73.73萬元，坐落於崇德八路二段的「惠宇和慕」，也寫下穩定成交紀錄。來自北臺灣的亞昕集團，早期便以精準眼光深耕十四期，包含旗下已完工的「亞昕一緒」、「亞昕一沐」至先前完銷的「亞昕一緻」，成為重兵布局的建商之一。

目前指標建商群起推案3案以上，已成為十四期重劃區最穩固的價值定錨主力大戶。市場短期的去化速度雖然放緩，但從這些大建商好幾年前就「重倉核心資產」並保留至今的戰略動作來看，十四期依然是中台灣含金量最高、一線建商最密集的房市指標戰場。

台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

重劃區 建商 台中

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