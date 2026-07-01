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破隱形障礙蔣萬安宣布公寓增電梯免繳「百萬代金」 這身份也提高補助

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北即時報導
北市長蔣萬安今訪視信義區富台社區加裝電梯成功案例。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今訪視信義區富台社區加裝電梯成功案例。記者林麗玉／攝影

北市「雙老」嚴重，人多、公寓老，許多長輩被迫囚居走不出家門。市長蔣萬安今視察信義區富台社區加裝電梯成功案例，再度宣布放寬申請標準與補助，也就是家戶只要有一位是65歲以上長輩、或育有3歲以下孩子，或行動不便身障朋友、低收入戶或有長照需求，補助再提高到8成、最高480萬。

蔣萬安也宣布，未來如加裝電梯，要取消法定停車位，過去依照規定要繳代金可能兩、三百萬，很多住戶就不願意、卡住，現在宣布免繳納代金；二方面也免變更使用執照，很多市民朋友後續因為這個非常冗長繁瑣程序，才會也放棄加裝電梯，北市府也將這些放寬。

蔣萬安說，北市府釋出更多優惠利多，門檻降低、條件放寬，市府希望以富台社區為成功案例，能夠推廣到更多台北市的地方。希望台北市更多的社區住戶朋友，都可以來申請參與增設電梯，且簡化許多申請環節，加速整個程序。

蔣萬安今天受訪也提到，台北市在他上任之後推動都更八箭，不管是降低公辦都更門檻、或民辦都更鬆綁相關法令，更重要針對一些老宅囚老困境，最後一哩路他推出電梯加碼辦，過去修正調整很多電梯加碼辦的政策。也放寬了很多補助條件，且補助金額提高，看到統計到近三年，北市平均一年加裝電梯案件數，是上任之前平均一年的三倍。

蔣說，他特別今天來到富台社區，也是要特別感謝積極推動增設電梯的陳主委及阿嬌姐，他們非常辛苦，知道市府有這個政策，也需要他們非常挨家挨戶辛苦走訪，一步一步推進，所以現在讓這邊富台社區，目前已經裝了非常多電梯，不只是讓長輩或育兒家庭、或行動不便朋友有電梯可以搭乘、可以隨性外出，另外，其實對整個市容來講，可以看到一整排都非常的一致、清爽。很高興了解富台社區推動的整個過程，不止辛苦，而且也是指標、成功性的一個社區。

蔣萬安 電梯 長照

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