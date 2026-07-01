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面試有水喝就是好公司？面試就能看出好公司的5大徵兆

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
進入新鮮人求職旺季，面試心得平台《面試趣》統計求職者意見，發現求職者能從主管提問、環境細節，判斷企業是否尊重員工。求職示意圖。AI生成
進入新鮮人求職旺季，面試心得平台《面試趣》統計求職者意見，發現求職者能從主管提問、環境細節，判斷企業是否尊重員工。求職示意圖。AI生成

隨著畢業季來臨，面試心得平台《面試趣》統計求職者意見，整理出面試時好公司5大徵兆。求職者能從主管提問、環境細節，判斷企業是否尊重員工。

第一、主管提前研讀履歷，提問深入。最讓求職者有感的是「主管提前閱讀履歷」。有的主管根本不看履歷，好公司的主管針對履歷詢問，例如「我想了解你在前公司處理ＯＯ的經過」。問題的深度，代表主管對面試的重視。

二、進門遞水、廁所乾淨。細節透露企業的待客之道。求職者常在平台提到，進門後接待人員遞上茶水，或洗手間乾淨明亮、備有洗手乳和紙巾，感覺是尊重員工的好公司！有些公司讓求職者乾等一個小時以上，連基本的茶水都沒有。

三、坦然說明薪資結構。好公司的面試官對薪水福利非常坦白，直接說明「底薪和績效獎金比例為8比2，平均加班時間為1小時」，不使用「看個人表現」打太極，求職者直呼「面試超安心」。

四、主動提供辦公設備。有的公司面試時會說「上班自備筆電，制服要200元購買」，讓求職者傻眼。好公司會提供電腦、制服、正版軟體等等，而這也是勞動部函示應由企業負擔的成本。這些公司，看重員工專業產出，而非設法節省支出。

五、尊重個人界線，不探私事和生育計畫。面試最討厭被問感情、家庭！私事無關工作能力無關，且有違反《就業服務法》就業歧視的法律風險。好公司只談能力，不會假借「關心」打探隱私，給予求職者應有的尊重。

《面試趣》提醒，這5大好公司徵兆的本質，都是「企業是否尊重員工」，徵才給求職者尊重的好印象，也就更容易在人才爭奪戰勝出。專家表示，現在的求職者重視基本的權益和尊嚴，不為五斗米折腰，期望找到重視人才的理想公司。如果要在招募市場旗開得勝，務必重視面試時的求職者體驗。

求職 面試 薪水

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