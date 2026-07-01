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翁章梁參訪法國肉品加工廠 有望引進智慧化屠體評級系統
嘉義縣長翁章梁赴歐洲考察，6月30日率團參訪法國Gatine Viandes肉品加工廠，作為嘉義縣肉品市場改建重要參考，將評估導入智慧化屠體評級制度，以瘦肉率、背脂厚度等客觀數據評定品質，訂定價格，並引導豬農精準飼養，不再只依靠傳統肉眼識別拍賣豬。
縣府表示，Gatine Viandes為法國布列塔尼地區大型豬肉屠宰與加工廠，隸屬法國Agromousquetaires集團豬肉產業鏈，專責豬隻屠宰、分切、去骨及肉品加工，每日屠宰量最高達5000頭，供應法國大型通路體系，並建立完整食品安全、品質管理及產品追溯制度。
翁章梁說，歐洲業者導入智慧化屠宰技術及屠體評級系統，透過屠體重量、背脂厚度、瘦肉率等客觀數據評定品質，建立公平透明交易機制，未來嘉義縣也會評估導入屠體評級系統，引導養豬產業精準飼養、提升品質，逐步建立肉品分級及價格回饋機制。
縣府表示，現代化肉品市場是肉品供應鏈升級重要基礎建設，將朝向智慧管理、自動化生產、品質分級、全程追溯及永續經營五大目標推動，將充分吸取法國先進經驗，作為未來肉品市場規畫設計及營運管理重要依據，朝向建構全國指標性智慧化現代肉品市場目標邁進。
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