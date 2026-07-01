快訊

勞動基金5月單月收益5860億 前5月大賺逾2兆元

鄭宗哲上大聯盟5天兩度遇「板凳清空」 混亂中遭推頭、扯球衣

疫情重創到美籍航空搶進 「台美航線」為何成肥美戰場？

聽新聞
0:00 / 0:00

萬家福+樂家康首度登場！豪砸20億祭最強優惠 600款買1送1開搶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「萬家福」量販店7月1日至7月28日將推出雙檔促銷活動，規劃超過12項大型優惠方案。萬家福/提供
「萬家福」量販店7月1日至7月28日將推出雙檔促銷活動，規劃超過12項大型優惠方案。萬家福/提供

統一集團旗下原家樂福通路7月1日起正式完成品牌切換，全台62家量販店更名為「萬家福（PROSPERiTY PLAZA）」、221家超市改為「樂家康（Uni-PROSPERiTY）」。為迎接新品牌上路，業者同步祭出堪稱歷年最強促銷檔期，合計投入超過20億元促銷資源，透過買一送一、OPENPOINT最高20倍回饋、限時搶購及會員加碼等活動，全力搶攻暑假消費商機。

此次「萬家福」與「樂家康」品牌升級，核心聚焦三大承諾，包括集團品質保證、生鮮永續關懷，以及持續引進國際優質進口商品，希望透過全新品牌形象整合，持續深化消費者購物體驗。配合新品牌正式上路，雙通路同步規劃7月大型促銷檔期，其中量販店採雙波段優惠、超市則推出全月不間斷促銷活動，全力搶攻暑假消費商機。

其中，「萬家福」量販店7月1日至7月28日將推出雙檔促銷活動，規劃超過12項大型優惠方案。首波7月1日至14日祭出超過600項商品買一送一，其中包含逾100項新品；全檔期每日下午3點至4點推出限時搶購，最低10元起，涵蓋生鮮海產、冷凍食品、家電及生活用品等熱門商品。

會員回饋部分，指定商品最高可享OPENPOINT 20倍點數回饋，7月5日會員日再加碼3倍送。業者同步結合集團資源推出統一企業指定商品優惠活動，涵蓋飲品、泡麵、冷藏冷凍食品及乳品等品項，藉由多重回饋帶動整體消費動能。

除日常消費促銷外，業者也規劃多項話題性活動，包括購買家電滿額抽泰國機票與酒店住宿券、SHARP AI產品體驗會，以及限定門市「衛生紙搬搬樂」活動；會員若完成量販店與超市雙通路指定消費門檻，還可參加抽獎，最大獎有機會抽中變頻六門冰箱。

萬家福、樂家康新品牌正式上路，雙通路同步規劃7月大型促銷檔期。萬家福/提供
萬家福、樂家康新品牌正式上路，雙通路同步規劃7月大型促銷檔期。萬家福/提供

統一集團

延伸閱讀

家樂福改名只是第一步？統一雙品牌上線、將重塑零售版圖

統一零售大換裝到明年第1季！萬家福、樂家康 Logo 都有「P」…原因曝光

統一量販店、超市新品牌出擊 加速整合集團零售資源

家樂福換牌日最新人事案出爐 王俊超續任掌舵「萬家福、樂家康」

相關新聞

告別傳統電子代工！台積電首度稱霸全台營收王 網揭傳產現實面：薪水3萬多事情一坨誰要去

台積電以近3.8兆元營收首次稱霸全台，象徵台灣從電子代工轉型為全球AI與半導體重鎮。然而，企業獲利兩極化加劇，傳產面臨薪資低、缺工等挑戰，引發 PT 論壇熱議。

萬家福+樂家康首度登場！豪砸20億祭最強優惠 600款買1送1開搶

統一集團旗下原家樂福通路7月1日起正式完成品牌切換，全台62家量販店更名為「萬家福（PROSPERiTY PLAZA）」、221家超市改為「樂家康（Uni-PROSPERiTY）」。為迎接新品牌上路，業者同步祭出堪稱歷年最強促銷檔期，合計投入超過20億元促銷資源，透過買一送一、OPENPOINT最高20倍回饋、限時搶購及會員加碼等活動，全力搶攻暑假消費商機。

「帝寶傳奇戶」賣9年終於賣掉了！原屋主賠售2.52億元

被市場稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售、降價及公開標售後，近期終於成功易主。根據台北地政雲實價登錄資料，該戶總價5.23億元，相較原屋主2017年以7.75億元購入，本次轉手帳面損失高達2.52億元，跌幅約32.5%。

新莊塭仔圳重劃區1萬6千平方公尺土地釋出 聚焦智慧製造雲端科技

新北市塭仔圳市地重劃區產業專用區標租案釋出3筆精華產業用地，總面積1萬6265平方公尺，聚焦智慧製造及雲端科技廠商進駐，將促進經濟並增加就業機會，今天正式公告招商，收件期限至9月29日下午5時止，歡迎企業共同參與塭仔圳地區發展。

破隱形障礙蔣萬安宣布公寓增電梯免繳「百萬代金」 這身份也提高補助

北市「雙老」嚴重，人多、公寓老，許多長輩被迫囚居走不出家門。市長蔣萬安今視察信義區富台社區加裝電梯成功案例，再度宣布放寬申請標準與補助，也就是家戶只要有一位是65歲以上長輩、或育有3歲以下孩子，或行動不便身障朋友、低收入戶或有長照需求，補助再提高到8成、最高480萬。

高雄國際觀光隊赴大馬拚觀光 祭出這「誘因」向國際團客招手

看好馬來西亞華人、穆斯林、女性自由行與主題旅遊市場動能，高雄市觀光局率「高雄國際觀光隊」前進馬來西亞參加2026高雄＆馬來西亞國際觀光推介會，成功吸引大馬當地業者目光。觀光局為提升吸客誘因，更祭出住宿獎勵專案，31人以上國際團客入住高雄一晚並造訪指定景點，最多可補助2萬4千元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。