萬家福+樂家康首度登場！豪砸20億祭最強優惠 600款買1送1開搶

統一集團旗下原家樂福通路7月1日起正式完成品牌切換，全台62家量販店更名為「萬家福（PROSPERiTY PLAZA）」、221家超市改為「樂家康（Uni-PROSPERiTY）」。為迎接新品牌上路，業者同步祭出堪稱歷年最強促銷檔期，合計投入超過20億元促銷資源，透過買一送一、OPENPOINT最高20倍回饋、限時搶購及會員加碼等活動，全力搶攻暑假消費商機。

此次「萬家福」與「樂家康」品牌升級，核心聚焦三大承諾，包括集團品質保證、生鮮永續關懷，以及持續引進國際優質進口商品，希望透過全新品牌形象整合，持續深化消費者購物體驗。配合新品牌正式上路，雙通路同步規劃7月大型促銷檔期，其中量販店採雙波段優惠、超市則推出全月不間斷促銷活動，全力搶攻暑假消費商機。

其中，「萬家福」量販店7月1日至7月28日將推出雙檔促銷活動，規劃超過12項大型優惠方案。首波7月1日至14日祭出超過600項商品買一送一，其中包含逾100項新品；全檔期每日下午3點至4點推出限時搶購，最低10元起，涵蓋生鮮海產、冷凍食品、家電及生活用品等熱門商品。

會員回饋部分，指定商品最高可享OPENPOINT 20倍點數回饋，7月5日會員日再加碼3倍送。業者同步結合集團資源推出統一企業指定商品優惠活動，涵蓋飲品、泡麵、冷藏冷凍食品及乳品等品項，藉由多重回饋帶動整體消費動能。

除日常消費促銷外，業者也規劃多項話題性活動，包括購買家電滿額抽泰國機票與酒店住宿券、SHARP AI產品體驗會，以及限定門市「衛生紙搬搬樂」活動；會員若完成量販店與超市雙通路指定消費門檻，還可參加抽獎，最大獎有機會抽中變頻六門冰箱。