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房市最緊繃點已過 台灣房屋：市場回歸三大格局

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，股市高檔震盪，不少投資人選擇部分獲利了結，加上科技業股利配息豐厚，市場游資尋找資產停泊處，也讓高價豪宅出現買氣回籠跡象。

張旭嵐表示，這些現象顯示，股市資金吸力減弱、限貸政策壓力趨緩，房市最緊繃的時點可能已逐步過去，購買力有機會慢慢回復。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2026年6月調查結果為90.35點，較上月上升1.84點，雖仍落在100以下的悲觀區間，但已是連續四個月下跌後首見回升，顯示市場信心雖未完全恢復，但買方觀望情緒已有鬆動跡象。

張旭嵐分析，政府目前的房市管制目標在於「緩鬆微調」策略，因此，預期接下來政策調整也會以緩和、漸進方式進行，下半年房市可望脫離最冷階段，但不會立即出現暴漲或爆量行情。

張旭嵐認為，接下來市場將回到「自住買盤先行、投資買盤保守、產品條件分化」的格局。

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