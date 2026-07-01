高雄國際觀光隊赴大馬拚觀光 祭出這「誘因」向國際團客招手

看好馬來西亞華人、穆斯林、女性自由行與主題旅遊市場動能，高雄市觀光局率「高雄國際觀光隊」前進馬來西亞參加2026高雄＆馬來西亞國際觀光推介會，成功吸引大馬當地業者目光。觀光局為提升吸客誘因，更祭出住宿獎勵專案，31人以上國際團客入住高雄一晚並造訪指定景點，最多可補助2萬4千元。

高雄國際觀光隊由高市觀光局長高閔琳領軍，偕高雄觀光公協會、旅宿、餐飲、交通等逾30單位60人，浩浩蕩蕩前往吉隆坡舉辦的觀光推介會，向馬來西亞旅遊業者、媒體及KOL等介紹高雄最新景點、配套方案與旅遊產品。

此行以「Kaohsiung Syok高雄爽快過癮」為主題，高閔琳說，「Syok」在馬來語代表爽快、過癮與滿足，正好呼應高雄山、海、河、港、美食與熱情洋溢的人情味。

她說，馬國去年經濟成長率達5.2%，民眾每年平均出國2至3次，偏好家庭旅遊、自由行及主題型旅遊，對高雄具高度市場潛力。高雄國際觀光隊這次鎖定華裔、穆斯林、女性及印度族群，分享高雄生態旅遊等景點，鼓勵馬來西亞旅客到南台灣感受港都海鮮、美食與城市轉型魅力。

高閔琳指高雄旅宿房間數逾2.2萬間，更點線面串聯高雄旅遊帶迎接國際旅客。並持續推動穆斯林、性別、親子、寵物及永續、環保等多項旅宿輔導計畫，各主題旅宿均有數十家至上百家通過認證可供選擇。其中針對穆斯林友善面向，已輔導超過30家業者，7家餐飲通過清真認證、納入穆斯林友善標章。

「馬來西亞華人旅遊業公會」榮譽會長包一雄分享，近期造訪高雄4天，對愛河環境改善與高雄城市蛻變印象深刻。「馬來西亞女性導遊協會」呂秀敏主席也表示，高雄業者推出的穆斯林友善客製化辦桌等創新產品，非常符合大馬旅客FIT、女性旅遊、穆斯林旅遊與客製化體驗需求。

觀光局為提升攬客誘因，推出國際旅遊團體住宿獎勵方案：10人以上國際團客入住高雄一晚並造訪指定景點，即可申請補助，31人以上團體最高每晚補助1.2萬元、最多可補助2.4萬元；若由高雄國際機場入出境，另可加碼補助新台幣1000元。

高雄國際觀光隊由高市觀光局長高閔琳（中）領軍，隨行有網紅部落 聯盟協會理事長李孟昌（右）及林慈惠經理（左）等業者。圖／高市觀光局提供