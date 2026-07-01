快訊

世足賽／哈蘭德國家隊13戰狂轟25球 總教練讚：世界最偉大得分機器

誰扛輔選？不是鄭麗文、盧秀燕 藍營一個太陽漸成形

統一零售大換裝到明年第1季！萬家福、樂家康Logo都有「P」…原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄國際觀光隊赴大馬拚觀光 祭出這「誘因」向國際團客招手

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
「高雄國際觀光隊」集結逾 30單位、60人前進馬來西亞吉隆坡參加觀光推介會，介紹高雄觀光資源。圖／高雄市觀光局提供
「高雄國際觀光隊」集結逾 30單位、60人前進馬來西亞吉隆坡參加觀光推介會，介紹高雄觀光資源。圖／高雄市觀光局提供

看好馬來西亞華人、穆斯林、女性自由行與主題旅遊市場動能，高雄觀光局率「高雄國際觀光隊」前進馬來西亞參加2026高雄＆馬來西亞國際觀光推介會，成功吸引大馬當地業者目光。觀光局為提升吸客誘因，更祭出住宿獎勵專案，31人以上國際團客入住高雄一晚並造訪指定景點，最多可補助2萬4千元。

高雄國際觀光隊由高市觀光局長高閔琳領軍，偕高雄觀光公協會、旅宿、餐飲、交通等逾30單位60人，浩浩蕩蕩前往吉隆坡舉辦的觀光推介會，向馬來西亞旅遊業者、媒體及KOL等介紹高雄最新景點、配套方案與旅遊產品。

此行以「Kaohsiung Syok高雄爽快過癮」為主題，高閔琳說，「Syok」在馬來語代表爽快、過癮與滿足，正好呼應高雄山、海、河、港、美食與熱情洋溢的人情味。

她說，馬國去年經濟成長率達5.2%，民眾每年平均出國2至3次，偏好家庭旅遊、自由行及主題型旅遊，對高雄具高度市場潛力。高雄國際觀光隊這次鎖定華裔、穆斯林、女性及印度族群，分享高雄生態旅遊等景點，鼓勵馬來西亞旅客到南台灣感受港都海鮮、美食與城市轉型魅力。

高閔琳指高雄旅宿房間數逾2.2萬間，更點線面串聯高雄旅遊帶迎接國際旅客。並持續推動穆斯林、性別、親子、寵物及永續、環保等多項旅宿輔導計畫，各主題旅宿均有數十家至上百家通過認證可供選擇。其中針對穆斯林友善面向，已輔導超過30家業者，7家餐飲通過清真認證、納入穆斯林友善標章。

「馬來西亞華人旅遊業公會」榮譽會長包一雄分享，近期造訪高雄4天，對愛河環境改善與高雄城市蛻變印象深刻。「馬來西亞女性導遊協會」呂秀敏主席也表示，高雄業者推出的穆斯林友善客製化辦桌等創新產品，非常符合大馬旅客FIT、女性旅遊、穆斯林旅遊與客製化體驗需求。

觀光局為提升攬客誘因，推出國際旅遊團體住宿獎勵方案：10人以上國際團客入住高雄一晚並造訪指定景點，即可申請補助，31人以上團體最高每晚補助1.2萬元、最多可補助2.4萬元；若由高雄國際機場入出境，另可加碼補助新台幣1000元。

高雄國際觀光隊由高市觀光局長高閔琳（中）領軍，隨行有網紅部落 聯盟協會理事長李孟昌（右）及林慈惠經理（左）等業者。圖／高市觀光局提供
高雄國際觀光隊由高市觀光局長高閔琳（中）領軍，隨行有網紅部落 聯盟協會理事長李孟昌（右）及林慈惠經理（左）等業者。圖／高市觀光局提供

高雄市觀光局長高閔琳（左）與新聞局長項賓和（右）前進馬來西亞拚觀光。圖／高市觀光局提供
高雄市觀光局長高閔琳（左）與新聞局長項賓和（右）前進馬來西亞拚觀光。圖／高市觀光局提供

觀光 高雄 吉隆坡

延伸閱讀

高馬航線重啟運量開紅盤！華信航空彩繪機首航、班次倍增助攻觀光旺季

跳島拚雙城觀光 台南安平-澎湖馬公暑期限定航班今開航

鄭麗君：打造觀光新品牌 啟動雙輪驅動力拚今年930萬來台人次

經濟部攜手群聯、日月光、瑞昱、華邦電等21家企業 攬才鎖定馬來西亞

相關新聞

告別傳統電子代工！台積電首度稱霸全台營收王 網揭傳產現實面：薪水3萬多事情一坨誰要去

台積電以近3.8兆元營收首次稱霸全台，象徵台灣從電子代工轉型為全球AI與半導體重鎮。然而，企業獲利兩極化加劇，傳產面臨薪資低、缺工等挑戰，引發 PT 論壇熱議。

高雄國際觀光隊赴大馬拚觀光 祭出這「誘因」向國際團客招手

看好馬來西亞華人、穆斯林、女性自由行與主題旅遊市場動能，高雄市觀光局率「高雄國際觀光隊」前進馬來西亞參加2026高雄＆馬來西亞國際觀光推介會，成功吸引大馬當地業者目光。觀光局為提升吸客誘因，更祭出住宿獎勵專案，31人以上國際團客入住高雄一晚並造訪指定景點，最多可補助2萬4千元。

統一零售大換裝到明年Q1！新品牌 Logo 藏玄機 「P」 背後意義曝光

康達盛通1日宣布自今年7月1日起，旗下經營的量販、超市正式更名，量販店更名為「萬家福 （PROSPERiTY PLAZA）」，超市則更名為「樂家康 （Uni-PROSPERiTY）」。全台62家量販店及221家超市據點，將自即日起陸續更新門市招牌及店內企業識別，預計於明年第一季全面完成，官方網站及APP（會員/線上購物/線上商城）、家速配 APP均已上線正常營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。