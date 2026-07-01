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股市資金挹注房市 永慶：房市難擴量 自用買盤回穩中

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台灣整體經濟成長動能仍具韌性，AI及科技產業持續帶動出口表現，為國內經濟基本面提供支撐；台股不斷創新高所帶來的財富效果，認為有部分資金流入房地產市場。

然而，陳金萍指出，目前首購利率大都在2.5%以上，短期內降息空間有限，加上央行信用管制措施持續，銀行房貸資金仍採審慎管理，資金面依舊是影響房市交易動能的關鍵因素。因此，即便股市資金持續挹注，房市也難有大幅擴量的機會，整體房市價量將朝向穩定發展。

根據永慶房產集團統計，6月旗下各大店頭交易量較5月略為縮減6%，與5月相比，台北市月減3%，新北市量縮5%，桃園市減少11%，新竹縣市與台南均量縮9%，台中市月減4%，高雄市則月減5%。

與去年6月同期相比，國內房市交易量年增16%，台北年增4%，新北量增8%，桃園年增15%，新竹縣市成長22%，台中量增30%，台南年增28%，高雄則量增16%。

陳金萍表示，去年6月在關稅談判、地緣政治衝突等變數下，經濟景氣不明朗，加上政策持續調控、資金緊縮影響，房市買氣平平，與5月持平開出。反觀今年受惠於AI發展需求強勁、經濟穩定成長、台股創新高且高檔震盪，帶動財富效果外溢，但信用管制持續的多重因素下，促使自用、置產需求買盤回穩，讓6月房市交易表現優於去年同期。

房市 桃園 桃園市

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