告別傳統電子代工！台積電首度稱霸全台營收王 網揭傳產現實面：薪水3萬多事情一坨誰要去

AI浪潮持續推升台灣企業獲利。根據CRIF中華徵信所公布的「2026年版台灣大型企業TOP5000」調查，2025年5000大企業總營收達48.5兆元、稅後純益5.77兆元，雙雙創下歷史新高。其中，台積電以接近3.8兆元營收首度登上營收王，半導體、AI供應鏈及證券、投信等金融業成為主要受惠族群。

不過，亮眼成績背後，企業獲利兩極化也更加明顯。調查指出，2025年虧損企業增加至772家，創近10年新高；平均營收成長率、平均資產報酬率及平均淨值報酬率則同步降至近3年低點。CRIF認為，科技龍頭吸走人才與資源，傳統產業及中小企業則面臨缺工、成本上升與人力不足等挑戰。

報告也回顧台灣近50年產業發展，從1970年代的塑化、紡織、水泥等傳統產業，到2000年代電子代工崛起，再到近年由半導體與AI帶動的高效能運算時代，台積電正式以營收稱霸全台，象徵台灣已由電子代工基地，轉型為全球AI與半導體的重要據點。

文章在PTT引發討論，不少網友將焦點放在傳產經營模式與薪資待遇，留言表示「傳產薪水低啊」「薪水3w多，事情一坨，誰要去」「傳產老闆少貪婪一些拿來轉型就會好很多」「不檢討薪水整天想外勞」，認為缺工問題不只是少子化，也與薪資及企業文化有關。

也有不少人認為，產業汰弱留強本就是市場趨勢，「沒競爭力」「產業轉型成功」「還有湯喝不錯了」「打不贏，你要加入他啊」，認為AI產業崛起後，科技與傳產差距持續擴大，而未來人力與電力供應，仍將是影響台灣產業競爭力的重要課題。