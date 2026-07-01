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馬士基唱旺海運 三雄樂透

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者邱馨儀／綜合報導
馬士基上調2026年財測，主因美國新關稅帶動提前拉貨需求，推升遠東航線運價與貨櫃運輸需求。（美聯社）
馬士基上調2026年財測，主因美國新關稅帶動提前拉貨需求，推升遠東航線運價與貨櫃運輸需求。（美聯社）

馬士基唱旺貨櫃海運，三雄更有利。全球第二大貨櫃輪業者馬士基（AP Moller-Maersk）看好全球貨櫃航運需求持續升溫，上修2026年財測。對此，國內指標航商也認為，第3季受惠於歐美補庫存大潮持續湧入，下半年的運價有望繼續上行，帶旺整體貨櫃物流業。

據悉，受美國即將實施新一輪關稅影響，美國進口商加速向中國提前拉貨，帶動遠東航線需求與運價攀升，馬士基預估全年獲利將至少比先前預期高出10億美元。

國內貨攬業者表示，國內指標航商貨櫃三雄包括長榮 （2603）、陽明、萬海，今年度的營運成長動能將有機會優於國際同業。

根據馬士基29日稍晚公布的最新預測，今年稅前息前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將介於80億至100億美元，遠高於先前預測的45億至70億美元；調整後稅前息前盈餘（EBIT）則預計落在20億至40億美元間。

展望後市，馬士基將2026年全球貨櫃市場運量成長預估也上修至約4%，高於原先的2%-4%。航運業主管表示，受戰事推升燃油成本影響，7月初即將生效的燃油附加費，也促使部分貨主提前出貨，進一步帶動第2季貨櫃運輸需求。

馬士基股價6月30日在哥本哈根股市一度大漲逾5%。該公司執行長柯文勝上周在越南接受彭博專訪時已透露，儘管面臨地緣政治挑戰，今年上半年市況依然強勁，預期此趨勢將延續至年底。

貨櫃運價近一周明顯攀升，主因美國零售商與消費品企業趕在新一輪關稅生效前，自中國大量拉貨，以便建立庫存。川普政府計劃在完成強迫勞動調查後，自7月底起對數十個國家課徵至少10%關稅，並預計7月公布針對工業產品的新一輪關稅措施。

船舶經紀商Clarksons的數據顯示，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）目前僅比2024年夏季高點低13%。在運能受多項因素限制下，現貨運價與定期租船的租金同步上揚，而後者已創下疫情後新高。

除了關稅因素，地緣政治動盪持續干擾全球航運秩序。美國與以色列對伊朗的軍事行動，導致伊朗一度封鎖荷莫茲海峽，數百艘船滯留該水域，儘管美伊已簽署和平協議，但仍有許多變數；與此同時，葉門青年運動武裝力量胡塞為聲援哈瑪斯，頻繁襲擊紅海商船，迫使多數西方航運公司放棄蘇伊士運河，繞行非洲好望角，顯著拉長亞歐航程並消耗大量運力。

馬士基 樂透 航運

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