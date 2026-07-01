愛山林董事長喊話政府 降低建築成本

愛山林（2540）董事長祝文宇昨（30）日表示，現在的房屋代銷業「非常辛苦、也非常痛苦」，因為房市資金都被股市吸走了；即使如此房價還是降不下來，他坦言，政府想要讓房價下跌，要先讓建商的成本下降才有可能，要實現居住正義，須先檢討第二戶貸款限制。

祝文宇認為，央行鬆綁信用管制只是時間問題，最優先應調整的是第二戶貸款限制，許多民眾居住在沒有電梯、沒有車位的老舊公寓，原本有換屋需求，卻因第二戶貸款限制無法順利購屋，這個狀況很嚴重。

再來，應該調整豪宅認定門檻，目前台北市7,000萬元、新北市6,000萬元、其他縣市4,000萬元已多年未調整，在營建成本與房價持續上漲下，許多住宅早已因價格被劃入豪宅範圍，這迫使民眾房子只能越買越小。

此外，許多人想等都更，但也很難，因為不少都更案因利潤不足而難以推動，建議政府提高都市更新容積獎勵，將容積率提高至300%，增加都更誘因，加速城市更新腳步，有助改善居住安全與都市景觀。

祝文宇指出，政府要讓房價下來很簡單，要降低建商成本，但至今營建業高成本的問題沒有得到解決，包括今年初至今的土方之亂、中東戰爭引發通膨、營建業缺工等問題，這些都沒有解決，房價要怎麼降。

祝文宇表示，當前房市被政府「打到低點」，央行希望預售屋價格下來，但今年至今，包括土方之亂問題沒有解決，光是愛山林集團就有十個工地因此停案，新建案無法動工，建商要還銀行的利息支出卻是一毛不能少，土方價格更因此大漲。