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愛山林董事長：一定會有股轉房效應 點出房市兩個趨勢

經濟日報／ 記者朱曼寧陳美玲／台北報導
愛山林董事長祝文宇。 記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。 記者朱曼寧／攝影

愛山林（2540）昨（30）日召開股東會，董事長祝文宇表示，預期全年房市呈現「價穩量縮」，但「價穩」是在有需求的區域，供過於求的區域將出現「多殺多」情況，換言之，今年全台房市恐走向兩個全然不同的大趨勢。

對於房市展望，祝文宇認為，長線看好，但政策壓抑下，短線恐難有表現，一方面台股太旺，資金都被吸走，不過當台股高檔下來，一定會有「股轉房」效應，因為房地產才是穩健的保值產品。

祝文宇表示，雙北因剛性需求穩定，市場相對健康，像新北市近年公共建設持續推進，該公司將全面轉型為營建為主的房地開發商，也已在桃園A7重劃區購入兩塊土地、合計逾7,000坪，將推出「AI都會城」新案。

愛山林昨日股東會，通過配發每股現金股利6元，並全面改選董事，新任董事為祝園實業代表人李高賜、丰雲廣告代表人陳美瑟，其餘不變；新任獨立董事為元惟醫技董事長施濟美、瑞迪廣告事業董事長殷士偉，其餘不變。

愛山林今年起營運動能轉強，祝文宇表示，今年自建案量已經超越代銷，成功轉型「土地開發與自建」為主軸的建設公司，營收占比九成將會是營建收入，而今年交屋量達160億元，未來兩年達500億元，未來五年內預估自建案總銷達1,320億元，整體在手自建案總量能達4,380億元。

另，下半年預計推出高達1,809億元的代銷案量。推案重心聚焦於具備極高競爭優勢的雙北都會區及核心重劃區，包括自建案、新莊、淡水、基隆、捷運A6與A7站，以及台北市大同區、內湖區等。

至於銷售策略上，祝文宇表示，公司近年推動聯銷中心策略成效顯著，能同時銷售多個建案，符合現代消費者喜歡多方比較、重視未來增值性的購屋習慣，而建商目前面臨營建成本居高不下的壓力，因此不敢輕易降價，較合理的方式應是「邊賣邊漲」，讓早期購屋者享有較低價格，後續再隨造價逐步調整售價，較符合市場供需機制。

談到近期台股吸走房市資金現象，祝文宇表示，相較股市，其實看房地產輕鬆也簡單多了，因為房地產主要取決於區域發展與需求，只要有需求，房價就具支撐，所以公司也不會聚焦業外投資，轉注房地產本業。

另一方面，通膨趨勢下，房地產保值抗跌，以前買房子的人，哪一個人沒有賺到錢，只是多與少的問題，房地產並不是看短期，只要長期都會有增值，所以其實房地產可以「錢滾錢」。

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