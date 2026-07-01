康達盛通總座 王俊超續任

統一（1216）旗下原家樂福台灣營運主體 「康達盛通生活事業」 昨（30）日公告人事案，現任總經理王俊超任期屆滿後續任。由於康達盛通目前負責新品牌 「萬家福」 與 「樂家康」 後續營運，此次人事案受市場關注。

根據統一昨日重大訊息揭露，康達盛通生活事業總經理王俊超因任期屆滿完成續任，新任期自6月30日起生效。此次異動屬原職續任，人事安排並無變動，王俊超將持續負責 「萬家福」 與 「樂家康」 兩大零售通路後續營運。

深耕零售產業多年的王俊超，被視為家樂福在台本土化經營的重要操盤者之一。王俊超早年自基層賣場體系歷練出身，歷任店主管、生鮮採購、區域管理及商品部門等多項職務，2018年正式升任台灣家樂福總經理，成為法國家樂福進軍台灣以來首位本土出身的總經理。

在其任內，家樂福持續推動多項重要轉型計畫，包括拓展社區型超市布局，並主導2020年併購頂好超市及 JASONS Market Place，大幅擴大超市通路版圖；同時也持續推動友善環境與永續商品策略，成為近年家樂福營運轉型的重要推手。

此次王俊超續任時間點恰逢統一完成家樂福品牌切換，也顯示統一在完成品牌重塑後，仍選擇延續既有經營團隊。