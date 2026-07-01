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統一量販店、超市新品牌出擊 加速整合集團零售資源

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
家樂福品牌正式走入歷史，更名為「萬家福」及「樂家康」。台灣量販市場競爭也進入新一輪重組。聯合報系資料照
家樂福品牌正式走入歷史，更名為「萬家福」及「樂家康」。台灣量販市場競爭也進入新一輪重組。聯合報系資料照

統一集團（1216）旗下原家樂福正式告別品牌名稱，量販店與超市新品牌於昨（30）日正式上線，分別更名為「萬家福」及「樂家康」。

家樂福品牌正式走入歷史，也象徵統一集團完成併購後的重要整合里程碑。未來將透過雙品牌策略區隔量販與超市兩大業態，加速整合集團零售資源，台灣量販市場競爭格局也同步進入新一輪重組。

根據營運公司康達盛通官網資訊，「萬家福」定位大型量販通路，集結生鮮蔬果、熟食烘焙、日用品、家電及進口商品等完整商品組合，鎖定家庭一次購足需求；「樂家康」則聚焦社區型超市經營，提供生鮮、即食餐點、日用品及精選商品，強調貼近社區生活圈，滿足日常便利採買需求。

商品端也同步進入整合深水區，原本主打高CP值的家樂福自有品牌，後續將統一更名為「UNI DESIGN」，從採購、開發到上架，整套流程將逐步併入統一的零售供應鏈架構，意味著自有品牌不再只是單一通路商品，而是集團級商品策略的一環。

在品牌重塑之際，量販市場的競爭並未降溫，反而在本土龍頭與外資通路持續擴張下升溫。其中，好市多也同步強化全台據點布局，台灣目前維持14家門市規模，策略除「持續擴張店數」，也轉向更精準的區域配置與大型化升級。

高雄首店將遷至亞灣新址並預計於7月3日開幕，規模升級為南台灣指標型賣場，被視為會員制量販在南部市場的再進化；市場亦傳出台中第三家好市多門市正評估落腳於「台中精機廠舊址」一帶，若成案，將補強台中西側與外圍生活圈的量販供給缺口。至於台南市場，也被視為下一波展店重點，新店預期將於2028年開幕。

另一方面，本土零售龍頭全聯亦於去年完成大潤發更名為「大全聯」，並同步啟動轉型為「社區型百貨」的策略。其轉型方向主要因應消費市場多元化趨勢，將量販業態與超市生鮮供應能力整合，並導入家庭體驗與餐飲升級元素，打造更貼近在地需求的複合式商場。

品牌 家樂福 生鮮

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