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化工鏈扮科技業最強後盾

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

塑化、特化轉型大潮，指標大廠及尖兵小廠「強強聯手」，各自發揮新銳技術及量產優勢，帶來整合綜效，台灣化工鏈成為台灣科技業最強後盾，包括台塑集團旗下台塑（1301）、台化等、遠東集團旗下東聯等大廠，都備受矚目。

隨台積電目標在2030年前，將台灣在地採購間接原物料比率提升至68%，加上先進製程、先進封裝產能持續擴充，特化業者也加緊腳步、持續跟進。

台塑集團旗下台塑大金、台塑德山等轉投資公司及子公司，均持續跟進半導體客戶需求，加速擴產計畫；三福化、台特化、長興等業者，先進製程產品逐步推進，本土供應鏈實力益發堅強。

台塑集團旗下轉投資公司，深度參與半導體特化供應鏈。今年電子級氫氣、電子級鹽酸、電子級硫酸、電子級氫氟酸及異丙醇（IPA）等產品，均有新規畫及新進度。除台塑大金電子級氫氟酸擴產計畫，台塑持股50%之子公司台塑德山，也於日前辦理現金增資10億元，擴建林園廠二期工廠，新增年產能3萬噸，以因應半導體客戶成長中的需求。台塑德山目前年產能3萬噸，如擴建工程完成，年產能將較目前翻倍。

東聯 遠東集團 台塑

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