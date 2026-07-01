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富喬玻纖布價格上調

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

玻纖布廠富喬（1815）近日發出漲價通知，自今（1）日起，E-glass與FLD2玻纖布新訂單各調漲報價30％與15％。

富喬在發給客戶的玻纖布價格調整通知函中提到，近期受到玻璃纖維原紗成本持續上漲、能源價格增加、運輸費用波動及製造相關成本提升等因素影響，玻纖布生產成本已大幅增加。

富喬表示，雖然公司持續透過製程優化與內部成本控管來降低影響，但仍難以吸收持續攀升的成本壓力。

因此，富喬告知客戶，為持續維持品質、穩定供貨及永續經營，公司審慎評估後，將針對部分玻纖布產品進行價格調整，範圍包括E-glass與FLD2玻纖布全系列產品，將各調漲報價30％與15％，從今日起的新訂單，即適用於新價格。

據了解，目前富喬E-glass玻纖布著重於中高階領域，應用於低軌衛星與伺服器等，至於FLD2玻纖布則應用於AI伺服器與交換器等。

法人預期，上述產品報價調漲後，對於富喬後續營收與獲利表現應有助益。富喬今年累計前五月營收33.23億元，年增42.3％，下半年營運有望優於上半年，除了受益於漲價效應，也有助於產品組合結構改善。

法人指出，AI相關應用帶動終端產品規格提升 ，連帶使得上游玻纖材料也要升級，評估富喬下半年次世代LowDK2（高頻高速低耗損材料）產品出貨量持續上升，明年還會有泰國新廠產能加入，未來營運前景樂觀。

富喬昨日股價收漲停板111元，尾盤仍高掛逾1.3萬張買單，三大法人同步買超，其中，外資買超逾1.8萬張。

富喬 材料

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