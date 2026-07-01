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「化學鑰匙」缺貨 價格水漲船高…台塑應援

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
「化學鑰匙」電子級氫氟酸爆缺貨，台塑全力應援。 聯合報系資料照
「化學鑰匙」電子級氫氟酸爆缺貨，台塑全力應援。 聯合報系資料照

「化學鑰匙」電子級氫氟酸爆缺貨，台塑（1301）全力應援。業內傳出，台積電、三星、SK海力士都在搶購「電子級氫氟酸」（HF），這個素有「化學鑰匙」之稱的晶片製造關鍵化工材料，近日爆出缺貨疑慮，價格也跟著水漲船高。

台塑旗下台塑大金是國內供應商龍頭，可望同步受惠。

電子級氫氟酸是晶圓製造不可或缺的濕式電子化學品，隨著AI GPU、HBM高頻寬記憶體及先進邏輯晶片持續擴產，每片晶圓對高純度電子級氫氟酸的使用量同步增加，使其成為AI半導體供應鏈的重要戰略物資。電子級氫氟酸在全球市場的年複合成長率約為6%。

台塑持有台塑大金50%的股權，另外五成股權則由日商大金工業株式會社（Daikin）持有，雙方為合資企業。

法人指出，台塑大金目前為晶圓龍頭的主要供應商，有能力生產超高純度電子級氫氟酸，在半導體業市占率達到55%、坐擁半壁江山。

業內指出，台塑大金是晶圓龍頭核心夥伴，而國內能穩定供應符合3奈米以下先進製程要求的「超高純度電子級氫氟酸」廠家，屈指可數。

為因應半導體產業需求持續成長，為供應先進製程需求，台塑大金目前正進行大發廠第二期、仁武廠2.5期擴建，新增氟化銨2,800噸及氫氟酸6,500噸產能，預期2027年完工；並同步進行仁武廠電子級氫氟酸與氟化銨去瓶頸工程。

台塑大金指出，若未來客戶持續擴產，公司也擬持續跟進，目前氫氟酸單月獲利，已與台塑旗下的電子級異丙醇（IPA）接近。

業界指出，目前半導體最高規格的G5級電子級氫氟酸因技術門檻高，全球供給相對有限。

另一方面，今年以來中東地緣政治緊張推升硫磺、硫酸及無水氫氟酸價格，帶動電子級氫氟酸成本墊高，部分供應商已陸續調漲售價，漲幅約二至三成。

另外，合作夥伴日本大金則扮演材料與技術協力角色，大金被譽為百年氟化學巨頭，除了空調事業外，其「氟化學事業」與日本信越、三菱化學等同為全球高階半導體材料的霸主。

同時因為電子級氫氟酸對氟化鈣（螢石）原料的精煉度要求極高，大金轉移給台塑大金的「超高純度精製技術（達ppt等級，即萬億分之一雜質殘留）」，是台廠能順利跨入3奈米、2奈米先進製程的關鍵技術護城河。

台塑 SK海力士 半導體

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