香氛品牌「炫日芬」串聯台灣品牌 攜手進軍巴黎精品第一區快閃展

以國際賽事規格展現品牌營運實力！澄逸行銷宣布，旗下台灣香氛品牌「炫日芬(Hsuan Ri Fen)」將結合在地品牌，攜手台灣生活美學產業正式進軍法國巴黎精品第一區舉辦「POP-UP快閃展」。

本次遠征國際，炫日芬以台灣獨有的「鼻香(Phīnn-hiang)」文化為核心，融合台語「聞香」與「分享」的雙重意涵，串聯東方生活哲學與西方調香工藝，期盼讓世界看見最道地的台味美學與優質精品產業。

面對全球化市場將「產品安全」與「永續實踐」視為不可妥協的底線，炫日芬品牌創辦人陳炫良指出，旗下所有產品使用的香料皆具備完整分析報告(COA)與安全資料表(SDS)，並符合歐盟IFRA規範；製程亦遵循ISO 22716(化妝品 GMP)國際優良製造規範。

為全面對接台灣衛福部最新《化粧品衛生安全管理法》規定，在靜宜大學推廣教育處的產學合作推廣IPMO調香師課程培訓基礎下，並攜手台灣竣博公司進行檔案建置作業。

炫日芬已正式啟動化粧品產品資訊檔案(PIF)建置作業，確保在2026年6月30日限期前完成標的品項建置。目前品牌已完備所有登錄與環保廢棄物申報制度，以最高規格的合規決心，提供海內外消費者最安心的用香保障，為2026年9月正式啟動的巴黎快閃展奠定堅實基礎。

作為進軍巴黎國際指標市場的前哨站，炫日芬特別規劃7月1日至8月18日在台灣舉辦「鼻香｜馬告生活節」主題特展。本次展覽定位為國際預展，目的在透過實際市場操作取得消費者回饋，並正式宣告2026年9月巴黎快閃展的啟動。

在「鼻香」的主題維度中，炫日芬深刻梳理了香料與香調的對應關係。品牌調香師「香鼻子」指出，馬告被譽為「森林裡的綠寶石」，其帶有檸檬、柑橘與微辛辣的特質，是定義夏季「居家涼感」的完美素材。

本次展覽特別引領觀者探索馬告在調香地圖中的位置：從清新的森林調過渡到深邃的「西普木質調(Chypre)」，展示馬告如何完美串聯起柑橘、天竺葵與松木，打造出《MAQAV馬告香水》與《SHAN HUEI山迴香水》兩款靈魂之作。

展區規劃突破傳統形式，為參觀者提供一場沈浸式的森林遷徙之旅，包括視覺與嗅覺【空氣的形狀】： 透過香料與萃取解說牆將萃取工藝可視化，讓觀者親身體驗「微氣候」的感官轉化。

觸覺互動【香料實驗室】： 現場展出馬告香水配方香料，邀請大眾透過搓揉嗅聞，重拾與自然大地的連結。

「鼻香｜馬告生活節」期間特別推出「鼻香體驗工坊」，由品牌調香師親自帶領大眾回溯香調美學，還有手作專屬的「夏日森林氣味織品噴霧」。

工坊包含「識香(認識調香桌元素)」、「嗅香(探索分子氛圍)」與「調香(配方編輯手作)」三大流程，引領參與者隨香氣音符演繹個人用香文化。

炫日芬長期關注社會永續發展，陳炫良說，本次展期銷售收益的部分盈餘將捐助「馬告公益回饋專案」，全面投入部落教育。讓每一瓶香水的消費都能化為滋養山林與人才的養分，用實際行動實踐品牌與土地共好的承諾。

炫日芬品牌創辦人陳炫良，期盼讓世界看見最道地的台味美學與優質精品產業。業者提供