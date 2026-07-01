古書今贏／職場反霸凌 掌握四原則

愉悅的職場環境，不在於堂皇亮麗的實體建築、讓人羨慕的薪資紅利，而是更著重隱性環境：如不歧視、不對立、安全穩定的社會層面，和可紓壓、無崩潰、被關注保護的心理層面。

某司兩位同事，受限年齡和工作能力，公司特別分派簡易工作，甲為人粗魯嘴欠，經常對乙大呼小叫顯擺自己，乙總是低頭忍受，同事們看不過去反映，主管出面勸導無效準備調離，甲聲淚俱下擺出哀兵姿態，聲稱心情不佳並非故意，在乙說情下留在原位。

不到一個月，甲無意中知道乙家中發生意外，故意在公開場合嘲笑，乙瞬間情緒爆發，拿起手邊工具打傷甲，幸好同事立刻隔開，甲原本想提告，要求鉅額賠償，不料激起眾怒，最後以和解收場。

為避免職場不當職權行使、工作磨合、缺乏同理、怕被取代、自傲等等因素，衍生工作交付、摩擦對抗、杯葛孤立、詆毀辱罵、陷害搶功、肢體語言欺凌事件，致成員身心健康遭受危害，雇主應依《職業安全衛生法》第二章22-1條和第22-2條，以及勞動部114年2月執行職務遭受不法侵害預防指引第四版訂定「職場霸凌防治準則」善盡監督責任。

發生霸凌，固然是加害者本身習性素質不良，但也源自競鬥文化，管理階層最應以身作則，並負起管理、教導、監督全責，以免成為「四惡」。

在《論語．堯曰篇》中：孔子對「四惡」的解讀是：「不教而殺謂之虐；不戒視成謂之暴；慢令致期謂之賊，猶之與人也，出納之吝謂之有司。」

轉換成現代企業管理：企業求才要求帶藝上門合情，入門後該教不教則不合理，看到部屬不順眼或不如意，無論對錯亂發脾氣，稱為「虐」；本身學能不足，搞不清楚狀況，一出錯甩鍋遷怒，甚至基於妒忌心態扭曲找麻煩，或故意看部屬出錯，趁機當笑話或懲處，可稱為「暴」。

工作內容交辦不清，進度掌握散漫，整個過程不關心，隨興變更讓人措手不及，卻責怪沒有能力，等於整人害人，這就是「賊」；該提供的資源錙銖必較，造成計劃失敗，還本末倒置慶幸沒給資源；承諾的獎勵，推託是工作本分，故意七折八扣就是「吝」。「四惡」傷人又傷心，是組織分裂人員流動主因。

職場反霸可先執行風險分級評估，但要留意：不應該降級應付主管機關檢查，或抱著觀望態度敷衍了事，掌握四個原則，最能發揮成效：

一、立場堅定：實施成員品德教育，清楚定義所謂冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱言行，明訂反霸準則，人人具備修養教養，不會利用職務權勢或任何因素侵害他人。

二、互助編組：對有風險疑慮人員（加害者和被害者）實施分級，關注掌握成員生活、工作情緒，提供內外部申訴舉發諮詢管道，一發現異常，即時處理和防止自戕。

三、公正調查：培訓反霸小組，進行客觀公正調查，無論職務高低強勢弱勢，決不因循苟且，查真查明給予制止糾正、懲罰、教育，還受害者、被誣陷者公道。

四、徹底改善：沉默就是放任，放任代表偏袒，追查違紀真正原因，對防止侵害人員提供獎勵，對受害者安撫保護，杜絕二度加害，包含仗恃財富權勢以興訟、調職、報復等手段擾亂職場正義秩序，更須採取法律行動實施嚴厲譴責懲戒。

當組織從上到下做到「尊重、理解、關心、體貼、教導、互助」，不靠踐踏他人證明自己，最能凝聚向心、消除怨念，成為真正的百分百事業。

（作者是易群企管資深顧問）