智慧經營／鼎炫-KY 董事長傅青炫 AI 賦能 實現永續經營

當一家年營收數十億元的科技集團，遇上當前熱門的人工智慧（AI）浪潮，企業掌舵者該如何帶領內部轉型，而不讓數位工程流於紙上談兵？鼎炫-KY（8499）董事長傅青炫對此指出，企業必須扎根落實，一步一腳印地將AI工具全面融入日常的Workflow與工廠管理之中。

傅青炫近年在集團內部年會中，反覆向員工與管理階層強調「AI賦能、深化改革、整合發展」三大核心主軸。他認為，在集團當前快速大幅成長的階段，AI賦能絕對不是應景的口號，而是實打實地正在各廠區生產線發生，這也是集團內部管理治理升級的關鍵。

智能流程 降低成本

傅青炫透露，集團目前已完成整體AI系統的流程架構建置，正處於關鍵的試點資料導入階段，包含旗下昆山台衡工廠自去年起引進大量機器人手臂並擴大應用範圍，未來將藉由這套智能Workflow全面優化傳統的工廠管理模式。

根據集團管理階層的規劃，該系統的自動化運作流程相當徹底，從客戶寄來一封郵件進入系統開始，AI便會自動解析並選出訂單，直接下單到工廠端進行備料、生產與出貨，直到最後自動開發票。傅青炫強調，這場深化改革不僅能有效降低管理成本，更能大幅減少人為錯誤。

然而，自動化與AI工具的強勢引進，不免會引發基層員工對於傳統人力是否會被取代的集體焦慮。面對員工在年會上的疑慮，傅青炫坦言，重複性的工作的確會隨著技術進步而被優化與取代，但公司自2024年提出AI賦能以來，便持續引進並提供高頻率的AI課程訓練。

傅青炫親自向員工說明指出，公司正處於快速壯大階段，當企業規模或營收要成長五倍時，並不需要直接乘以五倍的員工數量。他認為，應該要透過AI工具輔助減少基層工作量，讓既有員工擺脫低價值的重複勞動，轉向去操作更具技術價值的核心業務。

引領人力 轉型升級

這項管理決策不僅成功安撫內部的民心，更順利讓大陸業務團隊在每月的管審會報告上，全面習慣使用AI表格來進行經營狀況彙總。傅青炫在策略結盟與跨售策略上也展現清晰邏輯，隨著收購威斯雙聯與德佑新材，今年開始完整貢獻年度獲利。

傅青炫指出，雙聯的研發團隊極強，其產品與既有電磁屏蔽材料高度類似，而德佑則具備極強的膠類研發能力與相同的客戶管道。整合發展的關鍵，就在於客戶通路的橫向打通，透過集團現有的通路將新產品推向既有國際大廠，發揮綜效。

展望未來，傅青炫強調，企業在透過併購快速擴張規模的同時，內部的深化改革與客戶通路的整合發展必須同步到位。他指出，集團未來將持續落實一步一腳印的扎根管理，將這兩年大舉擴張的策略布局與技術資源轉化為實質產值，在穩健壯大企業營運版圖的同時，實現永續經營的長遠願景。