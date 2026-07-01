法律頻道／破解遺囑迷思 把心願變傳承制度

很多人認為，財富傳承最簡單的方法，就是寫一份遺囑。但我必須提醒，遺囑不是萬靈丹。它可以表達一個人生前的意思，但只能在民法、稅法、繼承制度與執行程序的框架內發生效力。問題不是你有沒有想清楚要把財產給誰，而是你的心願有沒有被設計成一個有執行人、家人能夠理解、受託人能夠操作的制度。

第一個常見誤解，是以為「我想給誰，就一定能全部給誰」。在台灣，民法有特留分制度；即使你立了遺囑，把全部財產留給某個伴侶、好友、照顧者或公益組織，依法享有特留分的繼承人，仍可能主張扣減。

遺囑不是不能改變法定繼承比例，而是不能完全無視法律保留給特定親屬的最低保障。

所以，如果一個人想把大部分財產留給長期照顧自己的姪女、同居伴侶或公益團體，就不能只寫一句「全部給他」，而要先盤點哪些人有特留分、遺產總額多少、指定受益人能取得多少，是否需要搭配生前贈與、保險、信託或其他工具。

第二個誤解，是以為「長期照顧我的人，法律自然會多照顧他」。法律不會自動按照誰比較辛苦來分財產。照顧貢獻如果要有法律效力，通常需要透過遺囑、生前贈與、信託、照顧契約或其他安排來處理。

第三個誤解，是以為同居伴侶或再婚家庭成員會自然被法律承認。但繼承法處理的不是感情親疏，而是法律身分。

沒有婚姻登記的伴侶，通常不會當然成為法定繼承人；沒有收養關係的繼子女，也未必當然有繼承權。如果真的希望照顧這些人，就必須明確安排。否則你心裡最想照顧的人，可能什麼都拿不到；多年不見的親戚，卻可能因為法律身分取得權利。

第四個誤解，是以為可以直接把錢留給寵物。寵物在法律上不是可以開戶、簽約、收錢的主體。

真正可行的做法是指定照顧人，將一定金額遺贈給照顧人，並附帶明確負擔：這筆錢應用於寵物的食物、醫療、美容、寄養與安置。同時，最好指定遺囑執行人或監督人，確認照顧人真的有照顧寵物。更細一點，還要寫清楚寵物過世後剩下的錢是歸還遺產、給特定受益人，還是捐給指定動保團體。

第五個誤解，是以為想捐公益，只要寫在遺囑裡就好。公益遺贈要注意受贈對象名稱是否正確、組織是否能接受遺贈，以及用途是否過度模糊。

有人寫「把錢捐給照顧流浪動物的單位」，但沒有指定是哪一個法人或團體；也有人寫「捐給某協會」，但若該協會並未取得法人登記，實務上也無法登記不動產或其他權益。公益安排最怕的不是善意不夠，而是執行錯誤。

最後，遺囑最大的風險之一，不是寫得不好，而是死後找不到，或被利益相反的人先看到。尤其當遺囑內容不是給法定繼承人，而是給伴侶、好友、公益組織，或照顧寵物的人時，爭議更容易發生。遺囑正本放在哪裡、誰知道它存在、誰能出面執行，設定一位專業的「遺囑執行人」比很多人想像中重要。

所以，遺囑是許多非典型傳承安排的起點。但它不是最後一步。傳承最怕的是你把愛寫成一段無法執行的願望。真正成熟的安排，不只是把心願寫下來，而是把心願設計成一套可以落地的制度。

（作者是立勤國際法律事務所主持律師）